Merve Boluğur önce erkeklere tüyo verdi sonra siyah minisi ile şov yaptı! Merve kıvırdı sosyal medya yıkıldı
Merve Boluğur önce erkeklere tüyo verdi sonra siyah minisi ile şov yaptı! Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram'ın soru-cevap özelliğini kullanarak merak edilenleri yanıtladı. Boluğur, bir erkek takipçisinin "Kadınlar hakkında bilmemiz gereken ince detaylar nedir?" sorusu üzerine verdiği cevapla dikkat çekti. Söz konusu soru üzerine erkeklere tüyo veren Boluğur, bir sonraki paylaşımında ise siyah minisi ile dans ettiği anları yayınladı. Ünlü oyuncunun dans videosu en az erkek takipçilerine tüyo verdiği paylaşımı kadar çok konuşuldu. Art arda dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Boluğur adeta sosyal medyayı salladı. İşte ünlü oyuncu Merve Boluğur'un çok konuşulan o paylaşımları...
19.07.2021 20:52
- Son Güncelleme: 19.07.2021 20:52
Uzun süredir ekranlarda olmamasına rağmen özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur, Instagram'ın soru-cevap özelliğini kullanarak merak edilenleri yanıtladı.