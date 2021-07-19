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Merve Boluğur önce erkeklere tüyo verdi sonra siyah minisi ile şov yaptı! Merve kıvırdı sosyal medya yıkıldı

Merve Boluğur önce erkeklere tüyo verdi sonra siyah minisi ile şov yaptı! Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram'ın soru-cevap özelliğini kullanarak merak edilenleri yanıtladı. Boluğur, bir erkek takipçisinin "Kadınlar hakkında bilmemiz gereken ince detaylar nedir?" sorusu üzerine verdiği cevapla dikkat çekti. Söz konusu soru üzerine erkeklere tüyo veren Boluğur, bir sonraki paylaşımında ise siyah minisi ile dans ettiği anları yayınladı. Ünlü oyuncunun dans videosu en az erkek takipçilerine tüyo verdiği paylaşımı kadar çok konuşuldu. Art arda dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Boluğur adeta sosyal medyayı salladı. İşte ünlü oyuncu Merve Boluğur'un çok konuşulan o paylaşımları...

19.07.2021 20:52 - Son Güncelleme: 19.07.2021 20:52
Merve Boluğur önce erkeklere tüyo verdi sonra siyah minisi ile şov yaptı! Merve kıvırdı sosyal medya yıkıldı

Uzun süredir ekranlarda olmamasına rağmen özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur, Instagram'ın soru-cevap özelliğini kullanarak merak edilenleri yanıtladı.

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Merve Boluğur önce erkeklere tüyo verdi sonra siyah minisi ile şov yaptı! Merve kıvırdı sosyal medya yıkıldı

İşte Merve Boluğur'a yöneltilen o sorular ve ünlü oyuncunun dikkat çeken cevapları...

Merve Boluğur önce erkeklere tüyo verdi sonra siyah minisi ile şov yaptı! Merve kıvırdı sosyal medya yıkıldı

Hayatta kendine hedef koyup da başaramadığın bir şey var mı?

Başarıyordum. Fakat aslında beni mutsuz ettiğini görüp, o isteğinden ışık hızıyla vazgeçtim. Bize öğretilenler her zaman iyi gelmez.

Merve Boluğur önce erkeklere tüyo verdi sonra siyah minisi ile şov yaptı! Merve kıvırdı sosyal medya yıkıldı

Bu rahatlık, bu yaşama sevinci nereden geliyor?

Özgürlüğüme düşkünüm belki ondan. Eseni yapmayı seviyorum. Fakat hayat paket bence, birçok duygu var.

Merve Boluğur önce erkeklere tüyo verdi sonra siyah minisi ile şov yaptı! Merve kıvırdı sosyal medya yıkıldı

Neden siyah?

Bence bana yakışıyor. Bütünleşiyoruz. Sade ve iddialı bir renk.