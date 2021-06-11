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Merve Boluğur Murat Dalkılıç sorusuna bakın ne yanıt verdi! Eski eşiyle ilgili sorulara verdiği tepki sosyal medyaya damga vurdu

Merve Boluğur Murat Dalkılıç sorusuna bakın ne yanıt verdi! Eski eşiyle ilgili sorulara verdiği tepki sosyal medyaya damga vurdu… Son dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, şimdi ise eski eşi Murat Dalkılıç ile ilgili soruya verdiği tepkiyle çok konuşuldu. Ağustos 2015 tarihinde nikah masasına oturduğu Murat Dalkılıç ile 2017'de evliliğini sonlandıran Merve Boluğur'un tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar…

11.06.2021 17:52 - Son Güncelleme: 11.06.2021 18:14
Merve Boluğur Murat Dalkılıç sorusuna bakın ne yanıt verdi! Eski eşiyle ilgili sorulara verdiği tepki sosyal medyaya damga vurdu

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve YouTube kanalından yayınladığı videolarla sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur, geçtiğimiz gün yürüyüş yaparken kameralara takıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur Murat Dalkılıç sorusuna bakın ne yanıt verdi! Eski eşiyle ilgili sorulara verdiği tepki sosyal medyaya damga vurdu

Yine maskesiz bir şekilde görüntülen Boluğur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Söylemezsem Olmaz kameralarına yansıyan ünlü oyuncu, devamlı gündem olması hakkında şunları söyledi: "Ben doğal, komik biriyim galiba ya da biraz dobra bir tipim. O yüzden söylediğim şeyler içimden gelen şeyler. Kendimi ifade ediş şeklim bu."

Merve Boluğur Murat Dalkılıç sorusuna bakın ne yanıt verdi! Eski eşiyle ilgili sorulara verdiği tepki sosyal medyaya damga vurdu

Kameralar karşı olan tutumundan da bahseden oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sertlik değil aslında. Yaptığım şey tamamen kendi dünyamla alakalı bir şey. Ben böyle var olmayı seviyorum. İşimle ilgili şu an sizinle konuşabiliyorum ya..."

Merve Boluğur Murat Dalkılıç sorusuna bakın ne yanıt verdi! Eski eşiyle ilgili sorulara verdiği tepki sosyal medyaya damga vurdu

Samimi açıklamalarda bulunan Boluğur, ikinci kez evlenme fikrine açık olduğunu belirterek "İnşallah hayatımda umut ediyorum ki olumlu olacak. Güzel duygular yaşayacağım. Ben tamamıyla hayatımda her zaman ileriye bakan bir insan oldum" şeklinde konuştu.

Merve Boluğur Murat Dalkılıç sorusuna bakın ne yanıt verdi! Eski eşiyle ilgili sorulara verdiği tepki sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu, "Murat Dalkılıç ile görüşmeye devam ediyor musunuz?" sorusuna ise "Başka bir sorun varsa alayım yoksa ben yoluma devam ediyorum" yanıtını verdi. Boluğur, eski eşi hakkında konuşmak istemediğini net bir dille söyledi.