Merve Boluğur Murat Dalkılıç sorusuna bakın ne yanıt verdi! Eski eşiyle ilgili sorulara verdiği tepki sosyal medyaya damga vurdu
Merve Boluğur Murat Dalkılıç sorusuna bakın ne yanıt verdi! Eski eşiyle ilgili sorulara verdiği tepki sosyal medyaya damga vurdu… Son dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, şimdi ise eski eşi Murat Dalkılıç ile ilgili soruya verdiği tepkiyle çok konuşuldu. Ağustos 2015 tarihinde nikah masasına oturduğu Murat Dalkılıç ile 2017'de evliliğini sonlandıran Merve Boluğur'un tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar…
Yine maskesiz bir şekilde görüntülen Boluğur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Söylemezsem Olmaz kameralarına yansıyan ünlü oyuncu, devamlı gündem olması hakkında şunları söyledi: "Ben doğal, komik biriyim galiba ya da biraz dobra bir tipim. O yüzden söylediğim şeyler içimden gelen şeyler. Kendimi ifade ediş şeklim bu."