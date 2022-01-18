Merve Boluğur mayo sezonunu açtı! Güneşi görünce kırmızı mayosuyla sere serpe uzandı o anlar ortalığı yıktı geçti! "Aman Merve n'apıyorsun"
Merve Boluğur mayo sezonunu açtı! Güneşi gören Merve havuz keyfini takipçileri ile paylaştı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yurdun bazı bölgelerinden gelen kar haberlerinin inadına Merve Boluğur yazı hatırlatan paylaşımı ile dikkat çekti. Yeni bir aşka yelken açan ve son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur'un kırmızı mayolu pozunu görenler, "Aman Merve n'apıyorsun hasta olacaksın" şeklinde yorumlar yaptı.
18.01.2022 15:34
- Son Güncelleme: 18.01.2022 15:46
"AMAN MERVE N'APIYORSUN"
Merve Boluğur mayo sezonunu açtı! Güneşi görünce kırmızı mayosuyla sere serpe uzandı o anlar ortalığı yıktı geçti!
"Ne yapıyorsun kız sen?" yorumuna cevap veren Merve Boluğur, "Güzelliğimden etraf yamuluyor" demşiti.
Yurdun bazı bölgelerinden gelen kar haberlerine inat Merve Boluğur Instagram'dan havuz keyfini paylaştı.
Merve Boluğur'un kırmızı mayolu fotorğafını görenler, "Aman Merve n'apıyorsun hasta olacaksın" şeklide yorumlarda bulundu.