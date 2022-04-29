Merve Boluğur küçük bikini üstü ile frikiğin eşiğinde! Motor üzerinde peş peşe sınırları zorlayan pozlar verdi yetmedi bacağını kaldırıp...
Merve Boluğur küçük bikini üstü ile frikiğin eşiğinde! Motor üzerinde peş peşe sınırları zorlayan pozlar veren Merve Boluğur'un Instagram pozları yorum yağmuruna tutuldu, ilk yazan isim ise Petek Dinçöz oldu. İşte yaz sezonunu Alaçatı'da açan Merve Boluğur'un küçük bikini üstü ile verdiği olay pozlar!
29.04.2022 11:27 - Son Güncelleme: 29.04.2022 11:27
Merve Boluğur küçük bikini üstü ile frikiğin eşiğinde! Motor üzerinde peş peşe sınırları zorlayan pozlar verdi yetmedi bir de bacağını kaldırdı...
ALAÇATI'NIN SAHİBİ MERVE...
Acemi Cadı adlı dizide canlandırdığı 'Ayşegül' karakteriyle tanınan Merve Boluğur, Instagram paylaşımları sayesinde ekranda olmamasına rağmen kendini unutturmuyor.
Önce mayolu ardından bikinili pozlarını paylaşan Merve Boluğur son olarak yorum yağmuruna tutulan fotoğraflar paylaştı.