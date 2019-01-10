Merve Boluğur kozmetik mağduru! Merve Boluğur'u ilk defa böyle göreceksiniz! İşte ünlülerin makyajsız halleri
Önceki gün Nişantaşı'nda alışverişe çıkan Merve Boluğur, şaşırttı. Her zaman bakımlı ve güzel halleriyle objektife yansıyan oyuncu, bu kez kural bozdu. Sıfır makyajlı haliyle AVM'de gezinen 31 yaşındaki güzel oyuncunun yüzündeki sivilceler, gözden kaçmadı. Merve Boluğur'un makyajsız halleri akıllara diğer ünlü isimleri getirdi. İşte her zaman bakımlı ve makyajlı gördüğümüz ünlülerin makyajsız halleri...
10 Ocak 2019 Perşembe, 04:02:25 Güncelleme: 07:56:50
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