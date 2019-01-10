Merve Boluğur kozmetik mağduru! Merve Boluğur'u ilk defa böyle göreceksiniz! İşte ünlülerin makyajsız halleri

Önceki gün Nişantaşı'nda alışverişe çıkan Merve Boluğur, şaşırttı. Her zaman bakımlı ve güzel halleriyle objektife yansıyan oyuncu, bu kez kural bozdu. Sıfır makyajlı haliyle AVM'de gezinen 31 yaşındaki güzel oyuncunun yüzündeki sivilceler, gözden kaçmadı. Merve Boluğur'un makyajsız halleri akıllara diğer ünlü isimleri getirdi. İşte her zaman bakımlı ve makyajlı gördüğümüz ünlülerin makyajsız halleri...

10 Ocak 2019 Perşembe, 04:02:25 Güncelleme: 07:56:50
Merve Boluğur kozmetik mağduru! Merve Boluğur'u ilk defa böyle göreceksiniz! İşte ünlülerin makyajsız halleri

Önceki gün Nişantaşı'nda alışverişe çıkan Merve Boluğur, şaşırttı. Her zaman bakımlı ve güzel halleriyle objektife yansıyan oyuncu, bu kez kural bozdu. Sıfır makyajlı haliyle AVM'de gezinen 31 yaşındaki güzel oyuncunun yüzündeki sivilceler, gözden kaçmadı.

Merve Boluğur kozmetik mağduru! Merve Boluğur'u ilk defa böyle göreceksiniz! İşte ünlülerin makyajsız halleri

İŞTE EMİNA JAHOVİC'İN MAKYAJSIZ HALİ

Makyajsız hali ve şiş yüzü ile görüntülenen 36 yaşındaki Emina Jahovic, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Emina Jahovic, dişçiden çıktığı için konuşamadığını belirtti.

Merve Boluğur kozmetik mağduru! Merve Boluğur'u ilk defa böyle göreceksiniz! İşte ünlülerin makyajsız halleri
Merve Boluğur kozmetik mağduru! Merve Boluğur'u ilk defa böyle göreceksiniz! İşte ünlülerin makyajsız halleri

ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Burcu Biricik makyajsız görüntülendi. Yüzünde nemlendirici krem dışında bir gram makyaj yoktu.

Merve Boluğur kozmetik mağduru! Merve Boluğur'u ilk defa böyle göreceksiniz! İşte ünlülerin makyajsız halleri

Oyuncuyu kimse tanıyamadı. Burcu Biricik ''İş dışında sıfır makyaj dolaşıyorum. Bu halim beni daha mutlu ediyor'' dedi.

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