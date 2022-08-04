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Merve Boluğur 'kocam' dediği sevgilisiyle romantizmin doruklarında! O kareyi görenler: "Hadi evlenin bari siz"

Merve Boluğur 'kocam' dediği sevgilisiyle romantizmin doruklarında! Sosyal medya hesabını sık kullanan ve 'kumralım, kocam' diye hitap ettiği yeni sevgilisi ile yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Merve Boluğur Instagram'dan paylaştığı son pozla, "Hadi evlenin bari siz" dedirtti. 2 yıl önce bir erkekte aradığı kriterleri açıklayan Merve, "Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp, sevmeli. Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" demişti.

04.08.2022 16:25 - Son Güncelleme: 04.08.2022 16:25
Merve Boluğur ’kocam’ dediği sevgilisiyle romantizmin doruklarında! O kareyi görenler: Hadi evlenin bari siz

Merve Boluğur 'kocam' dediği sevgilisiyle romantizmin doruklarında! O kareyi görenler, "Hadi evlenin bari siz" yorumları yaptı.

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Merve Boluğur ’kocam’ dediği sevgilisiyle romantizmin doruklarında! O kareyi görenler: Hadi evlenin bari siz

Merve Boluğur, kısa bir süre önce gönlünü aranjör Mert Aydın'a kaptırdı.

Merve Boluğur ’kocam’ dediği sevgilisiyle romantizmin doruklarında! O kareyi görenler: Hadi evlenin bari siz

Birliktelikleri tam gaz devam eden çift, bir süredir Bodrum'da tatil yapıyor. Güzel oyuncu, son olarak sevgilisiyle dikkat çeken pozlara imza attı.

Merve Boluğur ’kocam’ dediği sevgilisiyle romantizmin doruklarında! O kareyi görenler: Hadi evlenin bari siz

"KOCAM"

Sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraflar paylaşan Boluğur'un, paylaşımındaki 'Kocam' detayı ise olay yarattı.

Merve Boluğur ’kocam’ dediği sevgilisiyle romantizmin doruklarında! O kareyi görenler: Hadi evlenin bari siz

Ardından bu kareyi paylaşan Merve Boluğura, "Hadi evlenin bari siz" yorumları yağdı.

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