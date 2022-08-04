Merve Boluğur 'kocam' dediği sevgilisiyle romantizmin doruklarında! O kareyi görenler: "Hadi evlenin bari siz"
Merve Boluğur 'kocam' dediği sevgilisiyle romantizmin doruklarında! Sosyal medya hesabını sık kullanan ve 'kumralım, kocam' diye hitap ettiği yeni sevgilisi ile yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Merve Boluğur Instagram'dan paylaştığı son pozla, "Hadi evlenin bari siz" dedirtti. 2 yıl önce bir erkekte aradığı kriterleri açıklayan Merve, "Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp, sevmeli. Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" demişti.
04.08.2022 16:25 - Son Güncelleme: 04.08.2022 16:25
Merve Boluğur 'kocam' dediği sevgilisiyle romantizmin doruklarında! O kareyi görenler, "Hadi evlenin bari siz" yorumları yaptı.