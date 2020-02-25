Merve Boluğur Instagram'dan paylaştı hayranları 'geri dön' dedi! İşte bir zamanlar Merve...
Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla beğeni yağmuruna tutuldu. Önce annesiyle sonra da yıllar önceki fotoğrafıyla ilgili bir gönderi paylaşan 32 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, Küçük Sırlar dizisinde Ayşegül karakterine hayat verdiği bir fotoğrafını, "İçime şeytan kaçınca ben" notuyla paylaştı. Boluğur'un paylaşımını gören takipçileri, "Geri dön" çağrısında bulundu. Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra televizyon ekranlarına ara veren Merve Boluğur'un değişimini görmeye hazır mısınız? İşte ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...
25.02.2020 10:30
- Son Güncelleme: 25.02.2020 10:39
Merve Boluğur Instagram'dan yıllar öncesine ait fotoğrafını paylaştı. Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın da rol aldığı Küçük Sırlar dizisinde Ayşegül karakteri ile hayatımıza giren 32 yaşındaki Merve Boluğur, "İçime şeytan kaçınca ben" notuyla yaptığı paylaşıma binlerce beğeni aldı. Hayranları Boluğur'un eski halini görünce, dizilere geri dönmesi için çağrıda bulundu. İşte Merve Boluğur'un yıllar önceki hali ve ünlülerin değişimleri...
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