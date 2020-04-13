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Merve Boluğur Instagram'dan paylaştı görenler şoke oldu! 'İyi ki özüne dönmüşsün'

Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şoke etti! Karantina günlerinde hayranlarını paylaşımsız bırakmayan Boluğur, 2017 - 2017 yılları arasında şu anda Hande Erçel ile sevgili olan Murat Dalkılıç ile evliydi. Boşandıktan sonra ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, Instagram hesabından hayranlarını yıllar öncesine götürdü. Merve Boluğur'un Kuzey Güney dizisinde rol aldığı zamanları görenler şoke oldu. O zamanlar saçları bakır renkte olan Merve Boluğur'a sosyal medya kullanıcıları 'İyi ki özüne dönmüşsün" dedi. 32 yaşındaki Merve Boluğur'un değişimini görmeye hazır mısınız? İşte ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

13.04.2020 19:53 - Son Güncelleme: 13.04.2020 19:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





