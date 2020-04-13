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Merve Boluğur Instagram'dan paylaştı görenler şoke oldu! 'İyi ki özüne dönmüşsün'

Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şoke etti! Karantina günlerinde hayranlarını paylaşımsız bırakmayan Boluğur, 2017 - 2017 yılları arasında şu anda Hande Erçel ile sevgili olan Murat Dalkılıç ile evliydi. Boşandıktan sonra ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, Instagram hesabından hayranlarını yıllar öncesine götürdü. Merve Boluğur'un Kuzey Güney dizisinde rol aldığı zamanları görenler şoke oldu. O zamanlar saçları bakır renkte olan Merve Boluğur'a sosyal medya kullanıcıları 'İyi ki özüne dönmüşsün" dedi. 32 yaşındaki Merve Boluğur'un değişimini görmeye hazır mısınız? İşte ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

13.04.2020 19:53 - Son Güncelleme: 13.04.2020 19:53
Merve Boluğur Instagram'dan paylaştı görenler şoke oldu! 'İyi ki özüne dönmüşsün'

Merve Boluğur Instagram'dan yıllar öncesine götürdü... 7 Eylül 2011 -26 Haziran 2013 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney seksen bölüm sürmüştü. Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı diziye Merve Boluğur, on birinci bölüm ile dahil olmuş ve Zeynep karakterini canlandırmıştı.

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Merve Boluğur Instagram'dan paylaştı görenler şoke oldu! 'İyi ki özüne dönmüşsün'

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2 yıl evli kalan ve ekranlara uzun bir süre ara veren Merve Boluğur hakkında sosyal medyada yeni proje kulisleri dolaşıyor...

Merve Boluğur Instagram'dan paylaştı görenler şoke oldu! 'İyi ki özüne dönmüşsün'

Henüz net bir açıklama yapmayan Merve Boluğur, Instagram'dan yayınladığı eski haliyle herkesi şaşırttı. Kuzey Güney dizisinden bir an paylaşan Merve Boluğur'un bakır saçlı gençlik halini görenler 'İyi ki özüne dönmüşsün, Saçlarını kendi rengine döndürmüşsün' dedi.

Merve Boluğur Instagram'dan paylaştı görenler şoke oldu! 'İyi ki özüne dönmüşsün'

İşte Merve Boluğur'un yıllar önceki hali ve ünlülerin değişimleri...

Merve Boluğur Instagram'dan paylaştı görenler şoke oldu! 'İyi ki özüne dönmüşsün'

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

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