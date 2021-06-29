Merve Boluğur imaj değiştirdi! Verdiği poz olay oldu son haline yorum yağdı “Yeni saç bahane mini etek şahane”
Merve Boluğur imaj değiştirdi! Verdiği poz olay oldu… Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Merve Boluğur, şimdi de yeni imajıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan Boluğur'un siyah minisiyle verdiği pozlar ise olay oldu. Oyuncunun "Tatile giriş saçım" notuyla yayınladığı pozlarına "Yeni saç bahane mini etek şahane" yorumu yapıldı. Boluğur'un iddialı paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Merve Boluğur'un yeni imajı…
29.06.2021 22:29
- Son Güncelleme: 29.06.2021 22:29
Her yaptığıyla gündem olan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Boluğur, yeni tarzını "Tatile giriş saçım" notuyla duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur'un yeni tarzıyla verdiği pozlar ise olay oldu.
Siyah mini eteğiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu için "Yeni saç bahane mini etek şahane" yorumu yapıldı.
Öte yandan ünlü oyuncunun yeni tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, saçlarını kestiren ünlü oyuncunun yeni tarzına tam not vererek övgü yağdırdı.
Bir kısım ise ünlü oyuncuya uzun saçın daha çok yakıştığını dile getirerek "Eski halin daha iyiydi" yorumunda bulundu.