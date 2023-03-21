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Haberler Magazin Merve Boluğur 'I said yes' paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! 'Dönüyorum' dedi paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı: "Yeniden mi evleniyor?"

Merve Boluğur 'I said yes' paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! 'Dönüyorum' dedi paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı: "Yeniden mi evleniyor?"

Merve Boluğur 'I said yes' paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! 'Dönüyorum' dedi paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Merve Boluğur 'yeniden mi evleniyor' dedirtti. 2015 - 2017 yılları arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli kalan ve Ekim 2022'de Aranjör Mert Aydın ile evlenen, 53 gün sonra da boşanan Merve Boluğur Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Merve Boluğur'un paylaşımları "Yeni kumral mı buldun" , "Yeniden mi evleniyorsun" sorularını da beraberinde getirdi.

takvim.com.tr
21.03.2023 12:30 - Son Güncelleme: 21.03.2023 12:30
Merve Boluğur ’I said yes’ paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! ’Dönüyorum’ dedi paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı: Yeniden mi evleniyor?

"YENİDEN Mİ EVLENİYOR?"

Merve Boluğur 'I said yes' paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! 'Dönüyorum' dedi paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur ’I said yes’ paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! ’Dönüyorum’ dedi paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı: Yeniden mi evleniyor?

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, 2015-2017 yılları arasında evli kalmıştı.

Merve Boluğur ’I said yes’ paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! ’Dönüyorum’ dedi paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı: Yeniden mi evleniyor?

Birbirlerinin hakkında yorum yapmayan ikili, geçtiğimiz sene sosyal medya üzerinden atışmışlardı.

Merve Boluğur ’I said yes’ paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! ’Dönüyorum’ dedi paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı: Yeniden mi evleniyor?

Boluğur, 53 gün evli kaldığı DJ Mert Aydın'la boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ederken, Dalkılıç ise Sitare Akbaş'la ayrıldıktan sonra adı Çağla Boz'la anılıyordu.

Merve Boluğur ’I said yes’ paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! ’Dönüyorum’ dedi paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı: Yeniden mi evleniyor?

Dalkılıç'ın geçtiğimiz ocak ayında sabah saatlerinde eski eşi Boluğur'un Beşiktaş'ta bulunan evinin sokağından çıkması kafaları karıştırdı. Şarkıcının, o sokakta görünmesi ve hızlı adımlarla oradan ayrılması mahalle sakinlerinin de dikkatini çıktı. Mahalle sakinlerinin, "Acaba Merve ile Murat barıştı mı?" yorumları yapmasına sebep oldu.

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