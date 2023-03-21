Merve Boluğur 'I said yes' paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! 'Dönüyorum' dedi paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı: "Yeniden mi evleniyor?"

Dalkılıç'ın geçtiğimiz ocak ayında sabah saatlerinde eski eşi Boluğur'un Beşiktaş'ta bulunan evinin sokağından çıkması kafaları karıştırdı. Şarkıcının, o sokakta görünmesi ve hızlı adımlarla oradan ayrılması mahalle sakinlerinin de dikkatini çıktı. Mahalle sakinlerinin, "Acaba Merve ile Murat barıştı mı?" yorumları yapmasına sebep oldu.