Merve Boluğur 'I said yes' paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! 'Dönüyorum' dedi paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı: "Yeniden mi evleniyor?"
Merve Boluğur 'I said yes' paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! 'Dönüyorum' dedi paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Merve Boluğur 'yeniden mi evleniyor' dedirtti. 2015 - 2017 yılları arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli kalan ve Ekim 2022'de Aranjör Mert Aydın ile evlenen, 53 gün sonra da boşanan Merve Boluğur Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Merve Boluğur'un paylaşımları "Yeni kumral mı buldun" , "Yeniden mi evleniyorsun" sorularını da beraberinde getirdi.
21.03.2023 12:30 - Son Güncelleme: 21.03.2023 12:30
"YENİDEN Mİ EVLENİYOR?"
Merve Boluğur 'I said yes' paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! 'Dönüyorum' dedi paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.
Dalkılıç'ın geçtiğimiz ocak ayında sabah saatlerinde eski eşi Boluğur'un Beşiktaş'ta bulunan evinin sokağından çıkması kafaları karıştırdı. Şarkıcının, o sokakta görünmesi ve hızlı adımlarla oradan ayrılması mahalle sakinlerinin de dikkatini çıktı. Mahalle sakinlerinin, "Acaba Merve ile Murat barıştı mı?" yorumları yapmasına sebep oldu.