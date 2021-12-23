Merve Boluğur havuz pozlarını paylaştı yer yerinden oynadı! Mayolu paylaşımı ortalığı salladı yorumların ardı arkası kesilmedi
Merve Boluğur havuz pozlarını paylaştı yer yerinden oynadı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Merve Boluğur, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla adından söz ettirdi. Havuzda verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınlayan Boluğur, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Boluğur'un pozlarına yoğun ilgi göstererek paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. İşte Merve Boluğur'un çok konuşulan o pozları...
23.12.2021 01:19
- Son Güncelleme: 23.12.2021 01:34
Acemi Cadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney gibi birçok yapımda rol almıştı.