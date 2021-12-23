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Haberler Magazin Merve Boluğur havuz pozlarını paylaştı yer yerinden oynadı! Mayolu paylaşımı ortalığı salladı yorumların ardı arkası kesilmedi

Merve Boluğur havuz pozlarını paylaştı yer yerinden oynadı! Mayolu paylaşımı ortalığı salladı yorumların ardı arkası kesilmedi

Merve Boluğur havuz pozlarını paylaştı yer yerinden oynadı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Merve Boluğur, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla adından söz ettirdi. Havuzda verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınlayan Boluğur, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Boluğur'un pozlarına yoğun ilgi göstererek paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. İşte Merve Boluğur'un çok konuşulan o pozları...

23.12.2021 01:19 - Son Güncelleme: 23.12.2021 01:34
Merve Boluğur havuz pozlarını paylaştı yer yerinden oynadı! Mayolu paylaşımı ortalığı salladı yorumların ardı arkası kesilmedi

Acemi Cadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney gibi birçok yapımda rol almıştı.

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Merve Boluğur havuz pozlarını paylaştı yer yerinden oynadı! Mayolu paylaşımı ortalığı salladı yorumların ardı arkası kesilmedi

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen oyuncu, özellikle yaşadığı aşklarla adından söz ettirmişti.

Merve Boluğur havuz pozlarını paylaştı yer yerinden oynadı! Mayolu paylaşımı ortalığı salladı yorumların ardı arkası kesilmedi

Bir süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Merve Boluğur havuz pozlarını paylaştı yer yerinden oynadı! Mayolu paylaşımı ortalığı salladı yorumların ardı arkası kesilmedi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, son olarak Instagram hesabında yayınladığı mayolu pozlarıyla çok konuşuldu.

Merve Boluğur havuz pozlarını paylaştı yer yerinden oynadı! Mayolu paylaşımı ortalığı salladı yorumların ardı arkası kesilmedi

Instagram'da yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekleyen Boluğur, havuzda verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.

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