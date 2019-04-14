Merve Boluğur ev kirasını karşılayamayınca bakın ne yaptı! Merve Boluğur hakkında şok eden gerçek!

Merve Boluğur baba evine döndü! Murat Dalkılıç ile kısa süren evliliğinin ardından bir süre depresyona girdiği iddia edilen Boluğur, uzun süredir ekranlarda da görünmüyordu. Güzel oyuncu Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra İstinye'de 5 bin liraya kiraladığı evde tek başına yaşıyordu. Edinilen bilgilere göre Boluğur, üst üste yaşadığı olumsuz olayların ardından maddi ve manevi anlamda toparlanabilmek adına evi boşaltıp ailesinin yanına yerleşti. Baba evine geri dönen Merve Boluğur'un yaşı ise merak konusu oldu.

14.04.2019 12:37 - Son Güncelleme: 14.04.2019 12:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





