Merve Boluğur ev kirasını karşılayamayınca bakın ne yaptı! Merve Boluğur hakkında şok eden gerçek!
Merve Boluğur baba evine döndü! Murat Dalkılıç ile kısa süren evliliğinin ardından bir süre depresyona girdiği iddia edilen Boluğur, uzun süredir ekranlarda da görünmüyordu. Güzel oyuncu Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra İstinye'de 5 bin liraya kiraladığı evde tek başına yaşıyordu. Edinilen bilgilere göre Boluğur, üst üste yaşadığı olumsuz olayların ardından maddi ve manevi anlamda toparlanabilmek adına evi boşaltıp ailesinin yanına yerleşti. Baba evine geri dönen Merve Boluğur'un yaşı ise merak konusu oldu.
Merve Boluğur'un yaşadığı maddi - manevi zorluuklar karşısında kendisini toparlamak için baba evine gittiği iddia edildi. Biten evlilik, ticari çöküş ve gelmeyen proje… Bir ünlünün başına gelebilecek olumsuz olaylarla üst üste yaşayan Boluğur, her şeyi toparlamaya karar verip ailesinin desteğiyle bir süre onlarla birlikte yaşamaya karar verdiği ortaya çıktı.
Boluğur, Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra İstinye'de 5 bin liraya kiraladığı evde tek başına yaşıyordu. İddiaya göre Merve Boluğur, evi boşaltıp ailesinin yanına yerleşti. Ailesiyle daha yakın olma ve onlarla daha sık vakit geçirme kararı alan oyuncu, artık Anadolu yakasında ailesiyle birlikte yaşayacak. Baba evine dönen Merve Boluğur'un yaşı merak konusu oldu. İşte Merve Boluğur ve diğer ünlülerin yaşları...