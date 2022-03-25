Merve Boluğur en doğal haliyle paylaştı! Tulumunun fermuarını açarak dekolte veren Merve’nin sütyensiz pozu çok konuşuldu
Merve Boluğur tek paylaşımla sosyal medyayı salladı! Acemi Cadı dizisinde Ayşegül karakterini canlandıran ve bu rolle adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Özellikle 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı şarkıcı Murat Dalkılıç'la yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen Boluğur, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, son yayınladığı pozla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Vücudunu saran tulumuyla objektif karşısına geçen Boluğur'un iddialı paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte tulumunun fermuarını açarak dekolte veren Merve Boluğur'un o paylaşımı...
25.03.2022 18:55 - Son Güncelleme: 25.03.2022 18:55
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Tulumunun fermuarını açarak dekolte veren Merve Boluğur'un Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı poz birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.