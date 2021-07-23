Merve Boluğur derin dekoltesiyle Nişantaşı'nda yakalandı 'Merve sana ne oldu?' dedirtti! 'Ben tutkulu bir kadınım'

Oyuncu, sözlerine; "Albüm için teklifler de aldım. Benim esas mesleğim oyunculuk, keyif aldığım herkesin bir hayat amacı vardır da hissettiğim o yönde, fakat keyif aldığım, 'Acaba?' dediğim; güzel gelen, meslek demeyeyim de icraat benim için şarkı söylemek. Basit bakıyorum küçükken nasıl elimize mikrofon alıp şarkı söylüyorsak o kafaları seviyorum, eğlenme kafası" diye devam etti.