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Merve Boluğur derin dekoltesiyle Nişantaşı'nda yakalandı 'Merve sana ne oldu?' dedirtti! 'Ben tutkulu bir kadınım'

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ve öce YouTube'un ardından da şarkıcılığa merak salan Merve Boluğur, önceki gün yürüyüşe çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Spor tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Daha önce maske takmadığı için iki kez para cezası kesilen oyuncu, yine maskesizdi. Merve Boluğur, özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.

23.07.2021 09:05 - Son Güncelleme: 23.07.2021 09:05
Merve Boluğur derin dekoltesiyle Nişantaşı'nda yakalandı 'Merve sana ne oldu?' dedirtti! 'Ben tutkulu bir kadınım'

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Merve Boluğur derin dekoltesiyle Nişantaşı'nda yakalandı 'Merve sana ne oldu?' dedirtti! 'Ben tutkulu bir kadınım'

İddialı spor kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, yalnızlığı sevdiğini ve şu dönemde kalbinde biri olmadığını söyledi.

Merve Boluğur derin dekoltesiyle Nişantaşı'nda yakalandı 'Merve sana ne oldu?' dedirtti! 'Ben tutkulu bir kadınım'

"YALNIZLIĞI SEVEN BİR YANIM VAR"
Boluğur, "Ben tutkulu kadınım, çok önemli benim için çekim, kimya gibi şeyler fakat bir taraftan da yalnızlığı seven bir yanım da var. Hayatı akışına göre yaşıyorum" diye konuştu.

Merve Boluğur derin dekoltesiyle Nişantaşı'nda yakalandı 'Merve sana ne oldu?' dedirtti! 'Ben tutkulu bir kadınım'

"ŞARKI SÖYLEMEYİ ÇOK SEVİYORUM"
Şarkı söylemeyi keyif aldığı için yaptığını, asıl işinin oyunculuk olduğunu ve albüm teklifi aldığını anlatan Merve Boluğur, "Çok seviyorum şarkı söylemeyi, evde de çoğunlukla yaptığım aktivitelerimden bir keyif alıyorum. Ben o an akışta zaten hissettiğini yapan bir kadın olduğum için hayatta böyle ilerliyorum" dedi.

Merve Boluğur derin dekoltesiyle Nişantaşı'nda yakalandı 'Merve sana ne oldu?' dedirtti! 'Ben tutkulu bir kadınım'

Oyuncu, sözlerine; "Albüm için teklifler de aldım. Benim esas mesleğim oyunculuk, keyif aldığım herkesin bir hayat amacı vardır da hissettiğim o yönde, fakat keyif aldığım, 'Acaba?' dediğim; güzel gelen, meslek demeyeyim de icraat benim için şarkı söylemek. Basit bakıyorum küçükken nasıl elimize mikrofon alıp şarkı söylüyorsak o kafaları seviyorum, eğlenme kafası" diye devam etti.