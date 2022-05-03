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Haberler Magazin Merve Boluğur deniz sezonunu açtı peş peşe paylaşımları olay! "Özgür kız" dedi ilk yorum Petek Dinçöz'den geldi

Merve Boluğur deniz sezonunu açtı peş peşe paylaşımları olay! "Özgür kız" dedi ilk yorum Petek Dinçöz'den geldi

Merve Boluğur deniz sezonunu açtı peş peşe paylaşımları olay! "Özgür kız" dedi ilk yorum Petek Dinçöz'den geldi. Bayram tatili ile soluğu Alaçatı'da alan Merve Boluğur Instagram fotoğrafları ile dikkat çekiyor. Son olarak kamp deneyiminden paylaşımlarda bulunan Merve Boluğur'un denize girdiği fotoğrafı gündem oldu. Petek Dinçöz ise Merve'nin paylaşımlarına ilk beğeni yapan isim olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

03.05.2022 09:49 - Son Güncelleme: 03.05.2022 09:58
Merve Boluğur deniz sezonunu açtı peş peşe paylaşımları olay! Özgür kız dedi ilk yorum Petek Dinçöz’den geldi

Merve Boluğur deniz sezonunu açtı peş peşe paylaşımları olay! "Özgür kız" dedi Merve'ye ilk yorum Petek Dinçöz'den geldi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur deniz sezonunu açtı peş peşe paylaşımları olay! Özgür kız dedi ilk yorum Petek Dinçöz’den geldi

ALAÇATI'NIN SAHİBİ MERVE...

Acemi Cadı adlı dizide canlandırdığı 'Ayşegül' karakteriyle tanınan Merve Boluğur, Instagram paylaşımları sayesinde ekranda olmamasına rağmen kendini unutturmuyor.

Merve Boluğur deniz sezonunu açtı peş peşe paylaşımları olay! Özgür kız dedi ilk yorum Petek Dinçöz’den geldi

Hem açıklamaları hem paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur yaz sezonunu açtı ve Alaçatı'ya gitti.

Merve Boluğur deniz sezonunu açtı peş peşe paylaşımları olay! Özgür kız dedi ilk yorum Petek Dinçöz’den geldi

Alaçatı'ya gidip denize girince çok mutlu olan oyuncu üst üste paylaşımlar yaptı.

Merve Boluğur deniz sezonunu açtı peş peşe paylaşımları olay! Özgür kız dedi ilk yorum Petek Dinçöz’den geldi

Önce mayolu ardından bikinili pozlarını paylaşan Merve Boluğur son olarak yorum yağmuruna tutulan fotoğraflar paylaştı.

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