Merve Boluğur deniz sezonunu açtı peş peşe paylaşımları olay! "Özgür kız" dedi ilk yorum Petek Dinçöz'den geldi
Merve Boluğur deniz sezonunu açtı peş peşe paylaşımları olay! "Özgür kız" dedi ilk yorum Petek Dinçöz'den geldi. Bayram tatili ile soluğu Alaçatı'da alan Merve Boluğur Instagram fotoğrafları ile dikkat çekiyor. Son olarak kamp deneyiminden paylaşımlarda bulunan Merve Boluğur'un denize girdiği fotoğrafı gündem oldu. Petek Dinçöz ise Merve'nin paylaşımlarına ilk beğeni yapan isim olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
03.05.2022 09:49 - Son Güncelleme: 03.05.2022 09:58
Merve Boluğur deniz sezonunu açtı peş peşe paylaşımları olay! "Özgür kız" dedi Merve'ye ilk yorum Petek Dinçöz'den geldi...
ALAÇATI'NIN SAHİBİ MERVE...
Acemi Cadı adlı dizide canlandırdığı 'Ayşegül' karakteriyle tanınan Merve Boluğur, Instagram paylaşımları sayesinde ekranda olmamasına rağmen kendini unutturmuyor.
Önce mayolu ardından bikinili pozlarını paylaşan Merve Boluğur son olarak yorum yağmuruna tutulan fotoğraflar paylaştı.