Merve Boluğur değişime son verdi! Ünlülerin değişimi görenleri şaşırtıyor
Merve Boluğur yine saç rengini değiştirdi. Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra sürekli saçlarının modelini ve rengini değiştiren Merve Boluğur siyah saça geri döndü. En son adı Hakan Sabancıyla anılan Merve Boluğur, geçen ay 53 yaşındaki Harun Tan'ın radarına takılmıştı. Harun Tan, 31 yaşındaki Merve Boluğur'un Instagram'daki fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutmuştu. İşte ünlü isimlerin değişimi...
11 Kasım 2018 Pazar, 13:30:45 Güncelleme: 14:07:48
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