Merve Boluğur dantelli çamaşırıyla poz verdi sosyal medya onu konuştu! ‘Lolita çekiminden’ diyen Merve’nin paylaşımı olay oldu
Bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, son dönemlerde Youtube videoları ve Instagram paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yayınladığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dantelli çamaşırıyla objektif karşısına geçen Boluğur, sosyal medyaya bomba gibi düşen paylaşımına 'Lolita çekiminden' notunu ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek adeta yorum yağmuruna tuttu. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...
03.12.2021 18:16
- Son Güncelleme: 03.12.2021 18:16
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Merve Boluğur, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.