Merve Boluğur bikinilileri çekti ’kimse gelmesin’ dedi! Soluğu Alaçatı’da alan Merve yaz sezonunu açtı paylaşımları olay!

Merve Boluğur daha sonra da kısa taytı ve bikini üstüne ayna karşısında poz vererek paylaşım yaptı. Peş peşe gelen paylaşımlarda 34 yaşındaki Merve Boluğur'un boyu merak konusu oldu. İşte başta Merve olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...