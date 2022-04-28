Merve Boluğur bikinilileri çekti 'kimse gelmesin' dedi! Soluğu Alaçatı'da alan Merve yaz sezonunu açtı paylaşımları olay!
Merve Boluğur bikinilileri çekti 'kimse gelmesin' dedi! Soluğu Alaçatı'da alan Merve yaz sezonunu açtı, sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Bir süredir ekrandan uzak olmasına rağmen Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur Ege'ye kaçtı. Her fırsatta yazı özlediğini söyleyen oyuncu soluğu Alaçatı'da aldı. Sabah erken saatlerinde denize koşan oyuncu Merve Boluğur önce siyah bikinisiyle bir pozunu paylaştı. Ardından ise tatilcilere seslendi.
28.04.2022 14:41 - Son Güncelleme: 28.04.2022 14:47
Merve Boluğur bikinilileri çekti 'kimse gelmesin' dedi! Soluğu Alaçatı'da alan Merve yaz sezonunu açtı, paylaşımları yine sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Gündemden düşmeyen Merve Boluğur yaz özlemine Alaçatı'da son verdi. Bayram öncesi Alaçatı'ya giden oyuncu erken saatte denize gidip bikinili pozunu paylaştı.
Sabah erken saatlerinde denize koşan oyuncu Merve Boluğur önce siyah bikinisiyle bir pozunu paylaştı. Ardından ise tatilcilere seslendi.
Merve Boluğur daha sonra da kısa taytı ve bikini üstüne ayna karşısında poz vererek paylaşım yaptı. Peş peşe gelen paylaşımlarda 34 yaşındaki Merve Boluğur'un boyu merak konusu oldu. İşte başta Merve olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...