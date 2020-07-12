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Merve Boluğur bikinili kıvrak dansı ile sahilin dikkat çeken ismi oldu! Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve'ye bakın!

Hande Erçel ile evlilik yolunda ilerleyen Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur, sahilde dans ettiği anlar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. 32 yaşındaki Boluğur da deniz sezonunu açan ünlüler arasında. Normalleşme süreci ile soluğu tatil beldelerinde alan ünlülerin paylaşımları arasında en çok dikkat çeken isim oldu Merve Boluğur... Üniversite sınavına gireceğini söyleyen ancak sonrasında bu kararından vazgeçen güzel oyuncu tatilden yaptığı paylaşımıyla çok konuşuldu. Sahil kenarında siyah bikinisiyle dans ettiği anları takipçileriyle paylaşan Merve Boluğur'un keyfi pek yerinde... İşte Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur ve hakkında merak edilenler...

12.07.2020 10:57 - Son Güncelleme: 12.07.2020 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





