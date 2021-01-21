Merve Boluğur aradığı kumralı buldu! Aşkta yüzü gülmeyen Merve şarkıcılığa soyundu, ilk klibinde de...

Merve Boluğur aradığı kumralı buldu! Aşkta yüzü gülmeyen Merve şarkıcılığa soyundu! Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileri ile etkileşim içerisinde olan oyuncu Merve Boluğur, bir süredir ekranlardan uzak. Murat Dalkılıç ile 2 yıl evli kaldıktan sonra gönlünü her defasında kumral bir yakışıklıya kaptıran ve yüzü bir kez bile gülmeyen Merve Boluğur, zor günleri atlattı şimdilerde bekar hayatın tadını çıkartıyor. Daha önce "Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" açıklamasıyla günlerce konuşulan Merve, boş zamanlarında önce 'Yotuber'lığa ardından da şarkıcılığa soyundu. Klibinde yer alması için yakışıklı erkek aradığını ifade eden Merve Boluğur, aradığı kumralı sonunda buldu.

21.01.2021 18:01 - Son Güncelleme: 21.01.2021 18:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





