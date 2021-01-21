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Merve Boluğur aradığı kumralı buldu! Aşkta yüzü gülmeyen Merve şarkıcılığa soyundu, ilk klibinde de...

Merve Boluğur aradığı kumralı buldu! Aşkta yüzü gülmeyen Merve şarkıcılığa soyundu! Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileri ile etkileşim içerisinde olan oyuncu Merve Boluğur, bir süredir ekranlardan uzak. Murat Dalkılıç ile 2 yıl evli kaldıktan sonra gönlünü her defasında kumral bir yakışıklıya kaptıran ve yüzü bir kez bile gülmeyen Merve Boluğur, zor günleri atlattı şimdilerde bekar hayatın tadını çıkartıyor. Daha önce "Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" açıklamasıyla günlerce konuşulan Merve, boş zamanlarında önce 'Yotuber'lığa ardından da şarkıcılığa soyundu. Klibinde yer alması için yakışıklı erkek aradığını ifade eden Merve Boluğur, aradığı kumralı sonunda buldu.

21.01.2021 18:01 - Son Güncelleme: 21.01.2021 18:26
Merve Boluğur aradığı kumralı buldu! Aşkta yüzü gülmeyen Merve şarkıcılığa soyundu, ilk klibinde de...

Merve Boluğur aradığı kumralı buldu! Aşkta yüzü gülmeyen Merve şarkıcılığa soyundu, ilk klibinde yer alması için yakışıklı ve seksi bir erkek aradığını ifade eden Merve Boluğur, istediğini buldu.

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Merve Boluğur aradığı kumralı buldu! Aşkta yüzü gülmeyen Merve şarkıcılığa soyundu, ilk klibinde de...

Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa soyundu. Şarkıcılığın hayali olduğunu söyleyen Merve Boluğur, "Bomba gibi geliyorum. Şarkımı çok güzel bir noktaya getirdim. Birkaç şarkı daha yazdım" ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur aradığı kumralı buldu! Aşkta yüzü gülmeyen Merve şarkıcılığa soyundu, ilk klibinde de...

Merve'ye en sert eleştri ise ünlü şarkıcı Işın Karaca'dan geldi. Karaca, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur aradığı kumralı buldu! Aşkta yüzü gülmeyen Merve şarkıcılığa soyundu, ilk klibinde de...

İkilinin arasında başlayan atışma magazin gündeminde günlerce konuşulurken, Merve'den sosyal medyada bir hamle daha geldi. İlk klibin şubat ayında çekeceğini söyleyen Merve Boluğur, bu sırada "Klibinde oynayabilirim, çok seksiyim" diyen erkek takipçisinden fotoğraf istedi.

Merve Boluğur aradığı kumralı buldu! Aşkta yüzü gülmeyen Merve şarkıcılığa soyundu, ilk klibinde de...

"BİR YAKIŞIKLI BULDUM"
"Seksi ve yakışıklı bir erkeğe ihtiyacım var. Kumral mısın? Bir fotoğraf at, bakayım" diyen Merve Boluğur, üst üste aldığı mesajlar üzerine, "Bir yakışıklı buldum zaten. Hiç boşuna mesaj atmayın" dedi.