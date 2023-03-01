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Haberler Magazin Mert Yazıcıoğlu'yla aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali akıllara zarar! Evrim mi devrim gören kararsız kaldı

Mert Yazıcıoğlu'yla aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali akıllara zarar! Evrim mi devrim gören kararsız kaldı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Dilan Çiçek Deniz. Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu, Birand Tunca gibi yaşadığı aşklarla gündeme gelen Deniz şimdilerde Afra Saraçoğlu'ndan kısa bir süre önce ayrılan Mert Yazıcıoğlu ile birlikte. Son dönemin en çok araştırılan isimlerden biri olan Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali ise görenlere küçük çaplı bir şok yaşattı.

01.03.2023 17:00 - Son Güncelleme: 01.03.2023 17:00
Mert Yazıcıoğlu’yla aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz’in estetiksiz hali akıllara zarar! Evrim mi devrim gören kararsız kaldı

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in son dönemde aşk hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulanlarından. Son dönemde aşk iddialarıyla gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

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Mert Yazıcıoğlu’yla aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz’in estetiksiz hali akıllara zarar! Evrim mi devrim gören kararsız kaldı

Nişanlısı Thor'dan ayrıldıktan sonra Mert Yazıcıoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali gündem oldu.

Mert Yazıcıoğlu’yla aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz’in estetiksiz hali akıllara zarar! Evrim mi devrim gören kararsız kaldı

Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz günlerde kendisine yönetilen 'Estetik var mı?' sorusu karşısında "Bu soru bütün kadın oyuncuların başına bela olmuş bir soru.

Mert Yazıcıoğlu’yla aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz’in estetiksiz hali akıllara zarar! Evrim mi devrim gören kararsız kaldı

Aslında bu soruyu hiç sevmiyorum. Madem soruldu; bir bölgemde iki adet estetiğim var" şeklinde konuşmuştu.

Mert Yazıcıoğlu’yla aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz’in estetiksiz hali akıllara zarar! Evrim mi devrim gören kararsız kaldı

Bakın genç yıldız nasıl bir değişim geçirmiş. İşte başta Dilan Çiçek Deniz olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.

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