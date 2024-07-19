SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Mert Yazıcıoğlu’nun partneri Mina Demirtaş’tan kumsal pozları! İlk yorum İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi’den...

Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu ile partner olan Mina Demirtaş, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Genç oyuncu, tatilde verdiği kumsal pozlarını da sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Demirtaş'ın kırmızı mini şortuyla verdiği pozlara ilk yorum ise İnci Taneleri'nde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi'den geldi. İşte Mina Demirtaş'ın o pozları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 16:25 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 16:25
Mert Yazıcıoğlu’nun partneri Mina Demirtaş’tan kumsal pozları! İlk yorum İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’den... 1

Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterini canlandıran olan Mina Demirtaş, sezon finalinin ardından tatile çıktı.

Mert Yazıcıoğlu’nun partneri Mina Demirtaş’tan kumsal pozları! İlk yorum İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’den... 2

Genç oyuncu, kumsalda verdiği pozları da sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Mert Yazıcıoğlu’nun partneri Mina Demirtaş’tan kumsal pozları! İlk yorum İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’den... 3

Kırmızı şortuyla kamera karşısına geçen Demirtaş, çektirdiği kareleri art arda Instagram'da sevenlerinin beğenisine sundu.

SON DAKİKA