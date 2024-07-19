Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu ile partner olan Mina Demirtaş, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Genç oyuncu, tatilde verdiği kumsal pozlarını da sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Demirtaş'ın kırmızı mini şortuyla verdiği pozlara ilk yorum ise İnci Taneleri'nde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi'den geldi. İşte Mina Demirtaş'ın o pozları...
Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterini canlandıran olan Mina Demirtaş, sezon finalinin ardından tatile çıktı.
Genç oyuncu, kumsalda verdiği pozları da sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Kırmızı şortuyla kamera karşısına geçen Demirtaş, çektirdiği kareleri art arda Instagram'da sevenlerinin beğenisine sundu.