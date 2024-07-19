Mert Yazıcıoğlu’nun partneri Mina Demirtaş’tan kumsal pozları! İlk yorum İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi’den...

Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu ile partner olan Mina Demirtaş, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Genç oyuncu, tatilde verdiği kumsal pozlarını da sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Demirtaş'ın kırmızı mini şortuyla verdiği pozlara ilk yorum ise İnci Taneleri'nde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi'den geldi. İşte Mina Demirtaş'ın o pozları...