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Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i duydu sonra bakın ne yaptı "Hiç sorma valla..."

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Gözde çifti ilişkileriyle ilgili ser verip sır vermezken, önceki gün bir etkinliğe katılan eski sevgili Mert Yazıcıoğlu'na, Afra-Mert aşkı soruldu. Bakın ne yanıt verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ekim 2023, 11:55 Güncelleme 31 Ekim 2023, 11:08
Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i duydu sonra bakın ne yaptı Hiç sorma valla... 1

Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini geçen sene sonlandırmıştı.

Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i duydu sonra bakın ne yaptı Hiç sorma valla... 2

Ünlü oyuncu, daha sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı.

Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i duydu sonra bakın ne yaptı Hiç sorma valla... 3

İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tekne tatillerinde dudak dudağa kameralara yansımıştı.

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