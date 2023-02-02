Mert Ramazan Demir'in sevgilisi Afra Saraçoğlu değil başkası çıktı hayranları yıkıldı! Yalı Çapkını'nın Ferit'inin gerçek aşkı bakın kim
Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu önceki gün Mert Yazıcıoğlu ile olan fotoğraflarını kaldırmış sonrasında Mert Yazıcıoğlu'dan hamle gecikmemişi. Eski aşıklar arasında sular durulmazken, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında flaş bir iddia ortaya atılmış ikilinin aşkının resmen başladığı iddia edilmişti. Ancak ortaya atılan sıcak bir iddia rotayı başka yöne doğru çevirdi. Mert Ramazan Demir'in sevgilisinin bir başkası olduğu haberi bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte iddianın detayları...
02.02.2023 13:19 - Son Güncelleme: 02.02.2023 13:19
Yalı Çapkını başladığı günden bu yana Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ikilisi gündemden düşmek bilmiyor. Dizideki uyumları ve samimiyetleri nedeniyle çok yakıştırılan ikilinin Afra Saraçoğlu'nun Mert Yazıcıoğlu'dan ayrılmasının ardından aşk dedikodularına iyiden iyiye karışmıştı.