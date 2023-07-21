Mert Ramazan Demir’in biricik sevgilisi Afra Saraçoğlu derin dekolteli minisiyle boy gösterdi! Sosyal medya onu konuştu...
Seyran karakterini canlandırdığı Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu, sevgilisi ile çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise davet tarzıyla çok konuşuldu. Vogue Türkiye ile dünyaca ünlü bir markanın düzenlediği etkinlikte boy gösteren Saraçoğlu, kısa sürede gündem oldu. İşte Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulan tarzı...
21.07.2023 15:05 - Son Güncelleme: 21.07.2023 15:05
Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu, Vogue Türkiye ile dünyaca ünlü bir markanın düzenlediği etkinlikte boy gösterdi.