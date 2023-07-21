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Haberler Magazin Mert Ramazan Demir’in biricik sevgilisi Afra Saraçoğlu derin dekolteli minisiyle boy gösterdi! Sosyal medya onu konuştu...

Mert Ramazan Demir’in biricik sevgilisi Afra Saraçoğlu derin dekolteli minisiyle boy gösterdi! Sosyal medya onu konuştu...

Seyran karakterini canlandırdığı Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu, sevgilisi ile çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise davet tarzıyla çok konuşuldu. Vogue Türkiye ile dünyaca ünlü bir markanın düzenlediği etkinlikte boy gösteren Saraçoğlu, kısa sürede gündem oldu. İşte Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulan tarzı...

takvim.com.tr
21.07.2023 15:05 - Son Güncelleme: 21.07.2023 15:05
Mert Ramazan Demir’in biricik sevgilisi Afra Saraçoğlu derin dekolteli minisiyle boy gösterdi! Sosyal medya onu konuştu...

Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu, Vogue Türkiye ile dünyaca ünlü bir markanın düzenlediği etkinlikte boy gösterdi.

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Mert Ramazan Demir’in biricik sevgilisi Afra Saraçoğlu derin dekolteli minisiyle boy gösterdi! Sosyal medya onu konuştu...

Siyah derin dekolteli mini bir elbise tercih eden Saraçoğlu'nun etkinlikten pozu, kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu.

Mert Ramazan Demir’in biricik sevgilisi Afra Saraçoğlu derin dekolteli minisiyle boy gösterdi! Sosyal medya onu konuştu...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğrafta, Saraçoğlu'nun davet tarzı dikkat çekti.

Mert Ramazan Demir’in biricik sevgilisi Afra Saraçoğlu derin dekolteli minisiyle boy gösterdi! Sosyal medya onu konuştu...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan poz, binlerce yorum alarak Instagram'a damga vurdu.

Mert Ramazan Demir’in biricik sevgilisi Afra Saraçoğlu derin dekolteli minisiyle boy gösterdi! Sosyal medya onu konuştu...

İşte Afra Saraçoğlu'nun o pozu...

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