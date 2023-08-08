Mert Ramazan Demir sevgilisi Afra Saraçoğlu'yu aldattı! Olay çift ayrıldı "Ayaklarını öpse de affedilecek gibi değil"

Birlikte rol aldıkları dizideki arkadaşlıkları aşk dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında flaş iddia... Tüm sezona damgasını vuran aşk iddiaları sonrası denizde sarmaş dolaş görüntülenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Demir, Saraçoğlu'yu aldattı. İddianın hemen ardında da çiftin ayrıldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...