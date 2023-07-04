Mert Ramazan Demir - Afra Saraçoğlu ifşası patladı! Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu cephesinde flaş gelişme! 4 yıllık aşkın ardından...
Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıllık ilişkisi geçen sene son buldu. Ayılığın nedeni ise Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaşması olarak gösterildi. Ancak hem Afra Saraçoğlu hem Mert Ramazan Demir hem de Mert Yazıcıoğlu ihanet iddialarını net bir dille yalanladı. Aşk iddiaları uzun bir süre magazin gündemini meşgul ederken Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Göcek tatilinde dudak dudağa görüntülendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 4 yıl süren ilişkilerini geçen sene bitirme kararı aldı. Hem ayrılık sürecinde hem de sonrasında sık sık gündem olan ikilinin ilişkisinin Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir nedeniyle bittiği iddia edildi.
Ancak hem Afra Saraçoğlu hem Mert Ramazan Demir hem de Mert Yazıcıoğlu ihanet iddialarını net bir dille yalanlayarak "İhanet yok" dedi.
Ayrılık haberleri magazin gündemini meşgul ederken Mert Yazıcıoğlu, gönlünü bir başka meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırdı.
İkili aşklarına dolu dizgin devam ederken her fırsatta aşk iddialarını reddeden Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Göcek'te dudak dudağa görüntülendi.
İkilinin aşkı böylelikle belgelenirken Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.