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Mert Ekin Daymaz'ın annesini görenler ablası zannetti! Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i tıpkı annesi...

1990 Hollanda doğumlu olan Mert Ekin Daymaz şu sıralar atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gençliğim Eyvah'ta Ahmet karakterine hayat veriyor. Sivaslı bir ailenin oğlu olan yakışıklı oyuncu Mert Ekin Daymaz, hayatlarımıza model olarak girmişti. Eliz Sakuçoğlu, Hande Erçel, Simay Barlas, Melisa Döngel gibi isimlerle sevgili olduğu haberleriyle zaman zaman gündeme gelen Mert Ekin Daymaz, fiziği ve fit vücudu ile hayranlarından tam not alıyor. Mert Ekin Daymaz'ı görenler hayranları 'Analar neler doğuruyor' diyor ama annesini görenler de ablası zannediyor. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Mert Ekin Daymaz'ın annesi olmak üzere ünlülerin sizler için derlediğimiz anneleri.

13.07.2020 10:58 - Son Güncelleme: 13.07.2020 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





