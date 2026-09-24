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Mert Demir ve Serenay Sarıkaya arabada aşka geldi! Ünlü oyuncunun bakışları dikkat çekti

Magazin dünyasının gözde çifti Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, uzun süren sessizliğini araç içinde çekilen romantik bir videoyla bozdu. Ünlü şarkıcı Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Sting'in "Shape Of My Heart" şarkısına eşlik ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Güzel oyuncunun sevgilisine bakışları ve ikilinin bu sürpriz hamlesi, ayrılık iddialarını bir kez daha tarihe gömdü.

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Mert Demir ve Serenay Sarıkaya’nın aşkı devam ediyor

Magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın aşkı hız kesmeden devam ediyor.

Şarkıcı ve oyuncu çiftin kariyerleri

MAGAZİN DÜNYASININ DİKKAN ÇEKEN ÇİFTİ

Ünlü şarkıcı Mert Demir, seslendirdiği parçalarla müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine ulaşırken; başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya ise yer aldığı "Adanalı", "Lale Devri", "Medcezir", "Aile" ve "Kimler Geldi Kimler Geçti" gibi yapımlarla tanınıyor. Sarıkaya, kariyerinin yanı sıra tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Çiftten uzun aradan sonra sürpriz paylaşım

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çifti, son paylaşımla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen ikiliden gelen sürpriz paylaşım, takipçilerin ilgisini çekti.

Mert Demir’den Serenay Sarıkaya’ya romantik video

ARABADAN ROMANTİK VİDEO

Ünlü şarkıcı, sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı araç içerisinde Sting'in "Shape Of My Heart" şarkısına eşlik ederken görüntüledi. Demir, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak Sarıkaya'yı etiketledi.

Sarıkaya’nın sevgilisine romantik bakışları dikkat çekti

Videoda Serenay Sarıkaya'nın sevgilisine yönelik romantik bakışları dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Reklam aşkı iddiaları gündeme gelmişti

REKLAM AŞKI İDDİALARI

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, geçmiş dönemde haklarında ortaya atılan "reklam aşkı" iddialarıyla gündeme gelmişti. Ünlü çift, bu iddialar karşısında uzun süre sessiz kalmayı tercih etmişti.

Ayrılık söylentilerine rağmen fotoğrafları silmedi

Bir dönem çiftin ayrıldığı da öne sürülürken, Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile birlikte olduğu fotoğrafları Instagram hesabından kaldırmaması dikkat çekmişti.

Mert Demir’den aşk itirafı: Çok sevdiğim bir ilişki

"ÇOK SEVDİĞİM BİR İLİŞKİNİN İÇERİSİNDEYİM"

Mert Demir, ortaya atılan iddiaların ardından yaptığı açıklamada ilişkilerinin gerçek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum."

Çiftin paylaşımı ayrılık iddialarını yalanladı

Ünlü şarkıcı ayrıca hakkında yapılan yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağını da açıklamıştı. Çiftin son paylaşımı, ayrılık iddialarının ardından ilişkilerinin devam ettiğini gösteren yeni bir gelişme olarak magazin gündemine yansıdı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin