Mert Demir ve Serenay Sarıkaya arabada aşka geldi! Ünlü oyuncunun bakışları dikkat çekti

MAGAZİN DÜNYASININ DİKKAN ÇEKEN ÇİFTİ

Ünlü şarkıcı Mert Demir, seslendirdiği parçalarla müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine ulaşırken; başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya ise yer aldığı "Adanalı", "Lale Devri", "Medcezir", "Aile" ve "Kimler Geldi Kimler Geçti" gibi yapımlarla tanınıyor. Sarıkaya, kariyerinin yanı sıra tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.