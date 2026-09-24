Mert Demir ve Serenay Sarıkaya arabada aşka geldi! Ünlü oyuncunun bakışları dikkat çekti
Magazin dünyasının gözde çifti Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, uzun süren sessizliğini araç içinde çekilen romantik bir videoyla bozdu. Ünlü şarkıcı Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Sting'in "Shape Of My Heart" şarkısına eşlik ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Güzel oyuncunun sevgilisine bakışları ve ikilinin bu sürpriz hamlesi, ayrılık iddialarını bir kez daha tarihe gömdü.
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