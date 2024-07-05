Merih Demiral'ın eşi Heidi Lushtaku'dan kocasına destek: Irkçı değil hoşgörülü

A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı 2-1'lik skor ile geçerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı. Merih Demiral maçta iki gol attı. Demiral, mutluluğunu bozkurt işareti ile paylaştı. Demiral'a bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi. Demiral'ın eşi Heidi Lushtaku Alman gazetesi Bild'a röportaj verdi. Lushtaku, eşi Demiral hakkında, "Kocam ırkçı değil. Nazik, açık fikirli ve hoşgörülü biri." dedi.