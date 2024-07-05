Merih Demiral'ın eşi Heidi Lushtaku'dan kocasına destek: Irkçı değil hoşgörülü

A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı 2-1'lik skor ile geçerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı. Merih Demiral maçta iki gol attı. Demiral, mutluluğunu bozkurt işareti ile paylaştı. Demiral'a bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi. Demiral'ın eşi Heidi Lushtaku Alman gazetesi Bild'a röportaj verdi. Lushtaku, eşi Demiral hakkında, "Kocam ırkçı değil. Nazik, açık fikirli ve hoşgörülü biri." dedi.
A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı 2-1'lik skor ile geçerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı. Merih Demiral maçta iki gol attı.
Demiral, mutluluğunu bozkurt işareti ile paylaştı. Alman Bild, Merih Demiral'ın bozkurt sevinci sonrası ceza alması için skandal bir algı operasyonuna soyundu.
Söz konusu operasyonun ardından Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi.