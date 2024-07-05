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Merih Demiral'ın eşi Heidi Lushtaku'dan kocasına destek: Irkçı değil hoşgörülü

A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı 2-1'lik skor ile geçerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı. Merih Demiral maçta iki gol attı. Demiral, mutluluğunu bozkurt işareti ile paylaştı. Demiral'a bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi. Demiral'ın eşi Heidi Lushtaku Alman gazetesi Bild'a röportaj verdi. Lushtaku, eşi Demiral hakkında, "Kocam ırkçı değil. Nazik, açık fikirli ve hoşgörülü biri." dedi.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 17:03 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 17:21
Merih Demiral’ın eşi Heidi Lushtaku’dan kocasına destek: Irkçı değil hoşgörülü 1

A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı 2-1'lik skor ile geçerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı. Merih Demiral maçta iki gol attı.

Merih Demiral’ın eşi Heidi Lushtaku’dan kocasına destek: Irkçı değil hoşgörülü 2

Demiral, mutluluğunu bozkurt işareti ile paylaştı. Alman Bild, Merih Demiral'ın bozkurt sevinci sonrası ceza alması için skandal bir algı operasyonuna soyundu.

Merih Demiral’ın eşi Heidi Lushtaku’dan kocasına destek: Irkçı değil hoşgörülü 3

Söz konusu operasyonun ardından Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi.

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