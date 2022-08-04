Vav TV İzle
Haberler Magazin Meriç Aral ve sevgilisi Serkan Keskin denizde dudak dudağa! Plajda öpücüklere boğdular kimselere aldırmadılar

Meriç Aral ve sevgilisi Serkan Keskin denizde dudak dudağa! Plajda öpücüklere boğdular kimselere aldırmadılar

İlişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Meriç Aral ile Serkan Keskin tatilde samimi bir şekilde kameralara yakalandılar... 4 yılı aşkın süredir aşk yaşayan iki ünlü oyuncu Meriç Aral ile Serkan Keskin, aşklarını genellikle gözden uzak yaşamıyı tercih ediyor. Çeşme tatilinde aşka gelen çift, denizde romantik anlarında görüntülendiler. İşte haberin detayları...

04.08.2022 09:54 - Son Güncelleme: 04.08.2022 09:54
Meriç Aral ve sevgilisi Serkan Keskin denizde dudak dudağa! Plajda öpücüklere boğdular kimselere aldırmadılar

Meriç Aral, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Serkan Keskin ile önceki gün Çeşme'de bir beach'te görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meriç Aral ve sevgilisi Serkan Keskin denizde dudak dudağa! Plajda öpücüklere boğdular kimselere aldırmadılar

Meriç Aral, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Serkan Keskin ile önceki gün Çeşme'de bir beach'te görüntülendi.

Meriç Aral ve sevgilisi Serkan Keskin denizde dudak dudağa! Plajda öpücüklere boğdular kimselere aldırmadılar

Birlikte denize giren Aral ile Keskin'in romantik anları objektiflere yansıdı.

Meriç Aral ve sevgilisi Serkan Keskin denizde dudak dudağa! Plajda öpücüklere boğdular kimselere aldırmadılar

Birbirlerini öpüp sarılan çift, kısa yüzüşün ardından tekrar localarına döndü.

Meriç Aral ve sevgilisi Serkan Keskin denizde dudak dudağa! Plajda öpücüklere boğdular kimselere aldırmadılar
SON DAKİKA