Meriç Aral ve sevgilisi Serkan Keskin denizde dudak dudağa! Plajda öpücüklere boğdular kimselere aldırmadılar
İlişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Meriç Aral ile Serkan Keskin tatilde samimi bir şekilde kameralara yakalandılar... 4 yılı aşkın süredir aşk yaşayan iki ünlü oyuncu Meriç Aral ile Serkan Keskin, aşklarını genellikle gözden uzak yaşamıyı tercih ediyor. Çeşme tatilinde aşka gelen çift, denizde romantik anlarında görüntülendiler. İşte haberin detayları...
04.08.2022 09:54 - Son Güncelleme: 04.08.2022 09:54
Meriç Aral, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Serkan Keskin ile önceki gün Çeşme'de bir beach'te görüntülendi.
Meriç Aral, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Serkan Keskin ile önceki gün Çeşme'de bir beach'te görüntülendi.