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Meriç Aral sevgilisi Serkan Keskin ile evleniyor! Aşkları 5 yıl önce başlamıştı oyuncu çiftten sosyal medyayı sallayan romantik poz

Meriç Aral sevgilisi Serkan Keskin'in 5 yıllık aşkı evlilikte taçlanıyor! Oyuncu çift sosyal medyada aşka geldi romantik kareye yorum yağdı. 2018 yılında aşk yaşamayan başlayan Meriç Aral ile Serkan Keskin'den gelen evlilik haberi çiftin sevenlerini heyecanlandırdı. Son paylaşımlarıyla da dikkat çeken ikiliye sosyal medyada "Adam gibi adam İsmail abi", "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

05.05.2023 17:21 - Son Güncelleme: 05.05.2023 17:28
Meriç Aral sevgilisi Serkan Keskin ile evleniyor! Aşkları 5 yıl önce başlamıştı oyuncu çiftten sosyal medyayı sallayan romantik poz

Meriç Aral sevgilisi Serkan Keskin ile evleniyor! Aşkları 5 yıl önce başlamıştı, oyuncu çiftten sosyal medyayı sallayan romantik poz geldi.

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Meriç Aral sevgilisi Serkan Keskin ile evleniyor! Aşkları 5 yıl önce başlamıştı oyuncu çiftten sosyal medyayı sallayan romantik poz

2018 yılında aşk yaşamayan başlayan Meriç Aral ile sevgilisi Serkan Keskin evlilik kararı aldı.

Meriç Aral sevgilisi Serkan Keskin ile evleniyor! Aşkları 5 yıl önce başlamıştı oyuncu çiftten sosyal medyayı sallayan romantik poz

AİLELER DE TANIŞTI

şimdiye kadar birçok meslektaşının düğününe beraber katılan ünlü çift, evlilik kararı aldı. İkili geçen hafta evlilik konusunda ilk adımı attı ve ailelerini tanıştırdı.

Meriç Aral sevgilisi Serkan Keskin ile evleniyor! Aşkları 5 yıl önce başlamıştı oyuncu çiftten sosyal medyayı sallayan romantik poz

YAZA DÜĞÜN VAR

İlişkilerinin ilk yıllarını gözlerden uzak geçirmeyi tercih eden Serkan Keskin ile Meriç Aral çifti, bu yaz nikah masasına oturmayı planlıyor. Keskin ve Aral şu günlerde İstanbul'da temmuz ayında yapmak istedikleri düğün için mekan bakıyor.

Meriç Aral sevgilisi Serkan Keskin ile evleniyor! Aşkları 5 yıl önce başlamıştı oyuncu çiftten sosyal medyayı sallayan romantik poz

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