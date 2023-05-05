Meriç Aral sevgilisi Serkan Keskin ile evleniyor! Aşkları 5 yıl önce başlamıştı oyuncu çiftten sosyal medyayı sallayan romantik poz
Meriç Aral sevgilisi Serkan Keskin'in 5 yıllık aşkı evlilikte taçlanıyor! Oyuncu çift sosyal medyada aşka geldi romantik kareye yorum yağdı. 2018 yılında aşk yaşamayan başlayan Meriç Aral ile Serkan Keskin'den gelen evlilik haberi çiftin sevenlerini heyecanlandırdı. Son paylaşımlarıyla da dikkat çeken ikiliye sosyal medyada "Adam gibi adam İsmail abi", "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı.
05.05.2023 17:21 - Son Güncelleme: 05.05.2023 17:28
Meriç Aral sevgilisi Serkan Keskin ile evleniyor! Aşkları 5 yıl önce başlamıştı, oyuncu çiftten sosyal medyayı sallayan romantik poz geldi.
YAZA DÜĞÜN VAR
İlişkilerinin ilk yıllarını gözlerden uzak geçirmeyi tercih eden Serkan Keskin ile Meriç Aral çifti, bu yaz nikah masasına oturmayı planlıyor. Keskin ve Aral şu günlerde İstanbul'da temmuz ayında yapmak istedikleri düğün için mekan bakıyor.