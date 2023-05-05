Meriç Aral sevgilisi Serkan Keskin ile evleniyor! Aşkları 5 yıl önce başlamıştı oyuncu çiftten sosyal medyayı sallayan romantik poz

YAZA DÜĞÜN VAR

İlişkilerinin ilk yıllarını gözlerden uzak geçirmeyi tercih eden Serkan Keskin ile Meriç Aral çifti, bu yaz nikah masasına oturmayı planlıyor. Keskin ve Aral şu günlerde İstanbul'da temmuz ayında yapmak istedikleri düğün için mekan bakıyor.