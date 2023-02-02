Meral Kaplan'ın evinde dehşet anları! Saunada patlama oldu annesi Ümit Kaplan ölümün eşiğinden döndü işte enkaza dönen evin görüntüsü
Meral Kaplan'ın evinde dehşet anları! Saunada patlama oldu annesi Ümit Kaplan ölümün eşiğinden döndü. Ortaköy'dekı lüks bir sitede yaşayan oyuncu Meral Kaplan'a, annesi Ümit Kaplan misafirliğe geldi. Saunayı kullanmak isteyen anne Kaplan, tam içeriye girmek üzereyken büyük bir patlama yaşandı. Meral Kaplan'ın annesi ölümden dönerken eve çağrılan itfaiye, yangını güçlükle söndürdü.
02.02.2023 12:56 - Son Güncelleme: 02.02.2023 13:07
Meral Kaplan'ın evinde dehşet anları! Saunada patlama oldu annesi Ümit Kaplan ölümün eşiğinden döndü, işte enkaza dönen evin görüntüsü...
Sevda Çiçeği dizisindeki rolüyle ve eski eşiyle yaşadığı sorunlarla tanınan oyuncu Meral Kaplan'ın evinde patlama oldu. Kızı Kaplan'a misafirliğe giden Ümit Kaplan saunayı kullanmak istedi.
"EV ENKAZA DÖNDÜ"
Evi harabeye dönen Meral Kaplan'ın evinden gelen görüntü de şoke etti. Annesi ölümden dönen Merak Kaplan açıklamasında "Günlerdir olayın şokundayız. Ev enkaza döndü, günlerdir tadilat sürüyor" dedi.