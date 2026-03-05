MENOPOZ VE OBEZİTE KISKACINDA BİR ANNE

Shazia Govani için her şey 2020 yılında, 50 yaşına girmesiyle başladı. Menopozun etkisiyle sadece bir ayda 6 kilo alan Govani, aktif yaşamına ve sağlıklı beslenmesine rağmen kilo artışını durduramadı. Boyu 160 cm olan Shazia, kısa sürede 88 kiloya ulaşarak Vücut Kitle İndeksi (VKİ) verilerine göre"obez" kategorisine girdi.

Bu süreçte yaşadığı özgüven kaybı, Govani'yi sosyal hayattan tamamen kopardı. 2021 yılındaki 30. evlilik yıldönümü kutlamasında Barbados sahillerinde bile vücudunu pareolarla gizlemek zorunda kalan talihsiz kadın, 2023 yılında büyük oğlu Adam'ın düğününde giydiği 48 beden (18 size) elbisenin içinde kendini "mahkum" gibi hissettiğini ifade etti.