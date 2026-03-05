❓MERAK EİDLENLER
Menopoz döneminde kilo vermek neden zordur?
Menopozla birlikte hormonal değişimler metabolizmayı yavaşlatabilir; bu durum Shazia Govani örneğinde olduğu gibi porsiyonlar küçülse dahi kilo alımına yol açabilir.
600 kalorilik diyetin amacı nedir?
Programın amacı, vücudu ve beyni "sıfırlayarak" kişiyi aşırı yeme döngüsünden uzaklaştırmak ve hızlı bir motivasyon ivmesi sağlamaktır.
Kilo kaybı tansiyonu nasıl etkiler?
Vücut ağırlığının azalması damar üzerindeki baskıyı hafifletir. Govani'nin 2022'de teşhis edilen yüksek tansiyonu, ideal kilosuna inmesiyle birlikte normale dönmüştür.