Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Ahsen Eroğlu'dan ilan-ı aşk! İşte Ahsen Eroğlu'nun gözden uzak tuttuğu sevgilisi
Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Ahsen Eroğlu. Sempatik tavırlarına bir de doğal güzelliği katılınca, herkesin kalbini çalan 27 yaşındaki güzel oyuncu, her ne kadar sosyal medya hesabını çok aktif kullansa da özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor ve bunu başarıyor. Adı bir dönem Hira Tekindor ile aşk dedikodularına karışan Ahsen Eroğlu, sonunda merak edilen gizemli sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Bakın Ahsen Eroğlu'nun sevgilisi kim. İşte başta Ahsen Eroğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
18.02.2022 09:10 - Son Güncelleme: 18.02.2022 09:11
Özellikle 2021 yılının en çok konuşulan isimlerinden biriydi Ahsen Eroğlu. Menajerimi Ara dizisiyle yıldızı parlayan Ahsen Eroğlu, 1 milyonu aşkın takipçisiyle de sosyal medyada adından söz ettiriyor.
Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden genç yıldızın adı bir dönem oyuncu Boran Kuzum ve Hira Tekindor ile anılmıştı. Ancak bu iddialara doğrulanmadı.
Ahsen Eroğlu bu kez merak edilen sevgilisiyle bir pozunu paylaşarak aşkını ilan etti. İşte başta Ahsen Eroğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.