Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu...

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri 26 yaşındaki genç oyuncu Ahsen Eroğlu... Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, performansı ile hayranlarını kendine hayran bırakıyor. Dizi ile hayran sayısını bir hayli artıran başarılı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Ahsen Eroğlu'nun boyu ise hayranlarını şaşırttı. İşte haberin detayları...

09.01.2021 18:50 - Son Güncelleme: 09.01.2021 18:50
Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu...

Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun hakkında bilinmeyenler merak konusu oldu. Eroğlu'nun boyu ise en çok merak edilenler arasında.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu...

İşte ünlü isimlerin boyları...

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu...

Aslı Enver – 165 CM

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu...

Serenay Sarıkaya – 175 CM

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu...

Cem Yılmaz – 170 CM

DİĞER GALERİLER