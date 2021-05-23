Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ahsen Eroğlu'nun memleketi…

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si bakın aslen nereliymiş! Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri 26 yaşındaki genç oyuncu Ahsen Eroğlu... Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, performansı ile kendine hayran bırakıyor. Başarılı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Ahsen Eroğlu'nun memleketi en çok merak edilenler arasında... İşte Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si Ahsen Eroğlu'nun memleketi…

23.05.2021 09:03 - Son Güncelleme: 23.05.2021 09:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





