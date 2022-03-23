Menajerimi Ara'nın Dicle'siydi! Ahsen Eroğlu gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi o isim meğer bakın kimmiş!
Menajerimi Ara'nın Dicle'siydi! Ahsen Eroğlu gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Son dönemin gözde oyuncularından olan Ahsen Eroğlu, geçtiğimiz akşam yeni sevgilisi ile ilk kez kameralara yansıdı. Ahsen Eroğlu'nun yeni sevgilisi Kemal Ertuğ'un kim olduğu merak konusu oldu. İşte kızıl güzelin gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi...
23.03.2022 15:40 - Son Güncelleme: 23.03.2022 15:43
Menajerimi Ara'nın Dicle'siydi! Ahsen Eroğlu gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi o isim meğer bakın kimmiş!
Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'ın yer aldığı "Sırça" adlı tiyatro oyununun galası önceki akşam gerçekleşti. Oyuncu Ahsen Eroğlu da gecede kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Kemal Ertuğ ile birlikte ilk kez görüntülendi. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına poz veren ikili, ilişkileriyle alakalı açıklamalarda bulundu.
AHSEN EROĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİR?
Kemal Ertuğ'un yaşı ve doğum tarihi gibi konular hakkında internette yeterli bilgi bulunmamakta. Ertuğ'un Eroğlu gibi sanat ve resimle uğraştığı biliniyor.