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Haberler Magazin 'Memen yok' yorumlarına bilendi yaptı yapacağını! Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler yeni göğüslerini paylaştı ortalık yııldı

'Memen yok' yorumlarına bilendi yaptı yapacağını! Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler yeni göğüslerini paylaştı ortalık yııldı

2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 4. olan tescilli güzel Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler'le evlenen Berfu Yenenler, pek çok paylaşımıyla güldürüyor. İki çocuk annesi Yenenler, son gönderisiyle yine takipçilerini kırıp geçirdi. Berfu Yenenler 'memen yok' paylaşımlarına bakın ne yanıt verdi.

29.09.2022 11:17 - Son Güncelleme: 29.09.2022 11:17
’Memen yok’ yorumlarına bilendi yaptı yapacağını! Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler yeni göğüslerini paylaştı ortalık yııldı

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl ilk çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de mart ayında dünyaya gelmişti.

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’Memen yok’ yorumlarına bilendi yaptı yapacağını! Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler yeni göğüslerini paylaştı ortalık yııldı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

’Memen yok’ yorumlarına bilendi yaptı yapacağını! Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler yeni göğüslerini paylaştı ortalık yııldı

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Eser Yenenler'in eşi son olarak siyah elbisesiyle poz verdi.

’Memen yok’ yorumlarına bilendi yaptı yapacağını! Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler yeni göğüslerini paylaştı ortalık yııldı

Sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler takipçilerinden elbisesinin geceliğe benzediğine dair yorumlar aldı.

’Memen yok’ yorumlarına bilendi yaptı yapacağını! Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler yeni göğüslerini paylaştı ortalık yııldı

Bu yorumlar Yenenler'i çok rahatsız etmese de ünlü isim gelen "Hiç memen yok" tarzı yorumlardan çok bunaldı.

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