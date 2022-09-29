'Memen yok' yorumlarına bilendi yaptı yapacağını! Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler yeni göğüslerini paylaştı ortalık yııldı
2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 4. olan tescilli güzel Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler'le evlenen Berfu Yenenler, pek çok paylaşımıyla güldürüyor. İki çocuk annesi Yenenler, son gönderisiyle yine takipçilerini kırıp geçirdi. Berfu Yenenler 'memen yok' paylaşımlarına bakın ne yanıt verdi.
29.09.2022 11:17 - Son Güncelleme: 29.09.2022 11:17
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
Zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Eser Yenenler'in eşi son olarak siyah elbisesiyle poz verdi.
Sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler takipçilerinden elbisesinin geceliğe benzediğine dair yorumlar aldı.