Meltem Yılmazkaya 2 aylık oğlu ve eşini paylaştı sosyal medya sallandı ! Tıpkı annesinin kopyası! Güldür Güldür'ün Mehtap'ı...

38 yaşındaki oyuncu Meltem Yılmazkaya, geçen Mart ayında müzisyen sevgilisi ile dünya evine girdi ve 2 ay önce de oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Kadir Doğan ile mutlu bir evlilik sürdüren çiçeği burnunda anne Yılmazkaya, oğlu ve eşini paylaştı. Meltem Yılmazkaya'nın paylaşımı sosyal medyanın en çok konuşuları arasına girdi. İşte detaylar...
Meltem Yılmazkaya, ocak ayında nişanlandığı müzisyen sevgilisiyle ile mart ayında nikah masasına oturarak hayatını birleştirmişti.
Ünlü oyuncu, nikah sonrası hamilelik iddialarıyla gündem olmuştu. Karnı burnunda bir pozunu yayınlayarak iddiaları doğrulayan Yılmazkaya, 2 ay önce oğluna kavuştu.
Kadir Doğan ile mutlu bir evlilik sürdüren çiçeği burnunda anne Yılmazkaya'dan aile fotoğrafı geldi. Ünlü oyuncu ilk kez oğlunu ve eşini paylaştı.