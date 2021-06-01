Vav TV İzle

Meltem Miraloğlu'nun yeni işi ağızları açık bıraktı! Kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick'e servet değerindeki miras şartıyla dönmüştü...

Meltem Miraloğlu'nun yeni işi ağızları açık bıraktı! Kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick'e servet değerindeki miras şartıyla döndüğü iddia edilen Meltem Miraloğlu özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Hayat Devam Ediyor dizisi ile tanınan Meltem Miraloğlu ticarete atıldı! Birkaç yıl önce ABD'ye giden ve kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenen Miraloğlu şirketi de eşinin üzerine kurdu. 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu eşinden kalacak servet ile geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü...

01.06.2021 11:52 - Son Güncelleme: 01.06.2021 11:58
Meltem Miraloğlu'nun yeni işi ağızları açık bıraktı! Kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick'e servet değerindeki miras şartıyla dönmüştü...

ŞİRKETİ EŞİNİN ÜZERİNE KURDU

Kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick'e servet değerindeki miras şartıyla dönmüştü... Meltem Miraloğlu'nun yeni işi ağızları açık bıraktı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meltem Miraloğlu'nun yeni işi ağızları açık bıraktı! Kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick'e servet değerindeki miras şartıyla dönmüştü...

Bir dönem ekranların yıldız isimlerinden olan Meltem Miraloğlu özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu birkaç yıl önce ABD'ye gidip burada kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi.

Meltem Miraloğlu'nun yeni işi ağızları açık bıraktı! Kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick'e servet değerindeki miras şartıyla dönmüştü...

Patrick Grady ile yaptığı evliliğiyle gündem yaratan ünlü oyuncu, hayalindeki gibi oyunculuk yapamayınca ticarete yöneldi. Aslen Mardinli olan Meltem Miraloğlu, buradaki akrabalarının yaptığı bıttım sabunlarını ABD'ye getirtti.

Meltem Miraloğlu'nun yeni işi ağızları açık bıraktı! Kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick'e servet değerindeki miras şartıyla dönmüştü...

İlk partisi büyük ilgi gören Meltem Miraloğlu, şimdi de eşi üzerine bir şirket kurup işleri büyütmeye karar verdi. Meltem Miraloğlu'nun ABD'li kocasına vasiyet karşılığı döndüğü ve Miraloğlu'na kalacak dudak uçuklatan bir miras olduğu iddiaları gündem olmuştu.

Meltem Miraloğlu'nun yeni işi ağızları açık bıraktı! Kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick'e servet değerindeki miras şartıyla dönmüştü...

MELTEM'E KIRMIZI ARABA ALDI

Eşiyle sorunlar yaşayan Meltem Miraloğlu, evden ayrılıp kendine yeni bir yol çizmişti. Sosyal medyada yayılan iddiaya göre, oyuncu eşinin kırmızı son model araba hediyesi karşılığında eve döndü. Araba ile yetinmeyen oyuncu 82 yaşındaki eşine vasiyetini yazdırdı.