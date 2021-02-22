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Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihara teşebbüs etmişti! Evden kovulan Miraloğlu şimdi de 62'lik sevgilisiyle ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihara teşebbüs etmişti! Şimdi ise 28 yaş farkla Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşadığı iddia edilen Meltem Miraloğlu, son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'Çocuk Gelin' karakteri ile adını duyuran 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun Azerbaycan'da gittiği bir film galasında hırsızlık olayına karıştığı ve bu sebepten 2 yıl önce Amerika'ya kaçtığı iddia edilmişti. Her gün yeni bir skandalla gündeme gelen Miraloğlu, Amerika'da kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenmiş ve geçtiğimiz günlerde de eşi tarafından evden kovulduğu ve perişan olduğu iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte ortaya çıkan Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 28 yaş büyük psikolog sevgilisi...

22.02.2021 17:43 - Son Güncelleme: 22.02.2021 17:47
Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihara teşebbüs etmişti! Evden kovulan Miraloğlu şimdi de 62'lik sevgilisiyle ortaya çıktı

62'LİK SEVGİLİSİYLE ORTAYA ÇIKTI

Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihara teşebbüs etmişti! Evden kovulan Miraloğlu şimdi de 62'lik sevgilisiyle ortaya çıktı. 2 yıl önce bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlanan ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun daha önce Azerbaycan'a gittiğini ve orada bir film galasında hırsızlık olayına karıştıktan sonra Amerika'ya kaçtığını ileri sürmüştü.

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Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihara teşebbüs etmişti! Evden kovulan Miraloğlu şimdi de 62'lik sevgilisiyle ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli zengin bir Amerikalı ile evlendi. Eşi tarafından evden atıldığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı söylenen ünlü oyuncu, iddiaya göre John isimli 62 yaşındaki Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşıyor.

Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihara teşebbüs etmişti! Evden kovulan Miraloğlu şimdi de 62'lik sevgilisiyle ortaya çıktı

SOKAKLARDA YAŞAMIŞ

Evlendikten sonra 672 kişinin yaşadığı Cordova isimli köyde tek katlı bir evde yaşayan Miraloğlu'nun, iddiaya göre soğuk ve karlı kış günlerinde sırt çantası ile sokaklarda yaşadığı öne sürülmüştü.

Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihara teşebbüs etmişti! Evden kovulan Miraloğlu şimdi de 62'lik sevgilisiyle ortaya çıktı

80 yaşında zengin bir ABD'li ile evlenen 34 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan bir iddia daha geldi. Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun 82 yaşındaki eşi Patrick'den ayrılarak psikoloğu John (62) ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihara teşebbüs etmişti! Evden kovulan Miraloğlu şimdi de 62'lik sevgilisiyle ortaya çıktı

Ses sanatçısı Akay, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick (şu anda 82 yaşında) isimli ABD'li zengin bir adamla evlenen Meltem Miraloğlu'nun, eşi tarafından evden atıldığını ve ünlü oyuncudan haber alınamadığı öne sürmüştü. Kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda perişan halde görülen Meltem Miraloğlu'nun, kendisini bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleştiren psikoloğu ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.