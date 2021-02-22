Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihara teşebbüs etmişti! Evden kovulan Miraloğlu şimdi de 62'lik sevgilisiyle ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihara teşebbüs etmişti! Şimdi ise 28 yaş farkla Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşadığı iddia edilen Meltem Miraloğlu, son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'Çocuk Gelin' karakteri ile adını duyuran 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun Azerbaycan'da gittiği bir film galasında hırsızlık olayına karıştığı ve bu sebepten 2 yıl önce Amerika'ya kaçtığı iddia edilmişti. Her gün yeni bir skandalla gündeme gelen Miraloğlu, Amerika'da kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenmiş ve geçtiğimiz günlerde de eşi tarafından evden kovulduğu ve perişan olduğu iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte ortaya çıkan Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 28 yaş büyük psikolog sevgilisi...

22.02.2021 17:43 - Son Güncelleme: 22.02.2021 17:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





