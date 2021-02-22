Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihara teşebbüs etmişti! Evden kovulan Miraloğlu şimdi de 62'lik sevgilisiyle ortaya çıktı
Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihara teşebbüs etmişti! Şimdi ise 28 yaş farkla Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşadığı iddia edilen Meltem Miraloğlu, son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'Çocuk Gelin' karakteri ile adını duyuran 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun Azerbaycan'da gittiği bir film galasında hırsızlık olayına karıştığı ve bu sebepten 2 yıl önce Amerika'ya kaçtığı iddia edilmişti. Her gün yeni bir skandalla gündeme gelen Miraloğlu, Amerika'da kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenmiş ve geçtiğimiz günlerde de eşi tarafından evden kovulduğu ve perişan olduğu iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte ortaya çıkan Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 28 yaş büyük psikolog sevgilisi...
62'LİK SEVGİLİSİYLE ORTAYA ÇIKTI
Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihara teşebbüs etmişti! Evden kovulan Miraloğlu şimdi de 62'lik sevgilisiyle ortaya çıktı. 2 yıl önce bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlanan ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun daha önce Azerbaycan'a gittiğini ve orada bir film galasında hırsızlık olayına karıştıktan sonra Amerika'ya kaçtığını ileri sürmüştü.
Ses sanatçısı Akay, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick (şu anda 82 yaşında) isimli ABD'li zengin bir adamla evlenen Meltem Miraloğlu'nun, eşi tarafından evden atıldığını ve ünlü oyuncudan haber alınamadığı öne sürmüştü. Kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda perişan halde görülen Meltem Miraloğlu'nun, kendisini bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleştiren psikoloğu ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.