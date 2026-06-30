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Bebek’te kafa karıştıran yürüyüş! Melisa Tapan Sabancı ile Turgut Özal aşk mı yaşıyor?

Sosyetik isim Melisa Tapan Sabancı, oyuncu Kerem Bürsin ile biten ilişkisinin ardından Bebek'te eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kendi adını taşıyan torunu Turgut Özal ile samimi bir şekilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Sosyeteyi hareketlendiren bu sürpriz buluşma "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını beraberinde getirdi.

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Melisa Tapan Sabancı ile Turgut Özal aşk yaşıyor iddiası

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Melisa Tapan Sabancı, İstanbul Boğazı'nda attığı sürpriz adımlarla magazin kulislerini adeta birbirine kattı. Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile yaşadığı ve yaklaşık bir yıl süren ilişkisini noktalayan Sabancı, uzun süren sessizliğini Bebek sahilinde bozdu.

Melisa Tapan Sabancı ile Turgut Özal Bebek’te görüntülendi

Tapan'ın yanındaki sürpriz isim ise dikkat çekti. Tapan, eski Cumhurbaşkanlarından merhum Turgut Özal'ın, oğlu Ahmet Özal'dan olan torunu Turgut Özal ile görüntülendi.

Gözler Melisa Tapan Sabancı’da!

Sabah'tan Bülent Cankurt, kaleme aldığı yazıda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kariyer basamaklarını hızla tırmanan, üç yıl önce annesi Sevil Sabancı'nın yönetim kurulundaki koltuğunu devralan Melisa Tapan Sabancı'yı (33) herkes diline dolamış durumda!

Bebek’teki yürüyüş dedikodu kazanını kaynattı

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile yaklaşık bir yıl süren ilişkisi geçen yıl mart ayında biten, ondan önceki ciddi ilişkisini de Caroline Koç'un yeğeni Nicholas Giraud ile yaşayan Melisa Hanım, Bebek'te Turgut Özal ile yürüyüş yaparken görüntülenince dedikodu kazanları kaynamaya başladı!

Melisa Tapan Sabancı ile Turgut Özal cephesinde neler oluyor?

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın ilk eşi Elvan Özal'dan oğlu Turgut Özal ile Melisa Tapan Sabancı'yı şimdiye kadar hiç birlikte görmediğimiz için doğrusu benim de içime bir kurt düştü! Sorup soruşturdum kimse net bir şey bilmiyor ama yeni bir aşk diyenler çoğunlukta. Üç vakte kadar aşk mı arkadaşlık mı öğrenip yazacağım"

Kerem Bürsin ile Melisa Tapan Sabancı neden ayrıldı?

GEÇMİŞTEN NOTLAR: KEREM BÜRSİN VE MELİSA TAPAN NEDEN AYRILDI?

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan 2024 yılının mayıs ayında aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren sevgililer, geçtiğimiz yıl ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. Bürsin ve Tapan'ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle böyle bir karar aldıkları öne sürüldü.

Melisa Tapan Sabancı’dan ayrılık açıklaması

AYRILIK AÇIKLAMASI MELİSA TAPAN'DAN!

Ayrılığa dair ilk açıklama ise Melisa Tapan cephesinden geldi. "Aşk ve Yemek" filminin galasında kameralara takılan Tapan, Bürsin'le ilişkilerini yoğun iş hayatları nedeniyle anlaşarak noktaladıkları iddiası sorulunca "Evet, aynen öyle. Yoğunluktan dolayı oldu" ifadelerini kullandı.

Melisa Tapan Sabancı ile Turgut Özal hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Melisa Tapan Sabancı ile Turgut Özal sevgili mi?

Melisa Tapan Sabancı ile eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kendi adını taşıyan torunu Turgut Özal, Bebek sahilinde birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi. İlişkinin boyutu hakkında taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, cemiyet hayatında "yeni bir aşk başladı" iddiaları konuşulmaktadır.

Turgut Özal (Torun) kimdir, babası kimdir?

Bebek'te Melisa Tapan ile görüntülenen Turgut Özal, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın torunudur. Babası, Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, annesi ise Ahmet Özal'ın ilk eşi Elvan Özal'dır.

Melisa Tapan Sabancı kimdir, kaç yaşındadır?

Melisa Tapan Sabancı, Sabancı Holding'in kurucularından merhum Sakıp Sabancı'nın torunu, Sevil Sabancı ile Eran Tapan'ın kızıdır. 33 yaşında olan Melisa Tapan, üç yıl önce annesinin yönetim kurulundaki koltuğunu devralarak iş dünyasındaki kariyer basamaklarını hızla tırmanmaktadır.

*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

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