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Melisa Tapan Sabancı ile Turgut Özal sevgili mi?
Melisa Tapan Sabancı ile eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kendi adını taşıyan torunu Turgut Özal, Bebek sahilinde birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi. İlişkinin boyutu hakkında taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, cemiyet hayatında "yeni bir aşk başladı" iddiaları konuşulmaktadır.
Turgut Özal (Torun) kimdir, babası kimdir?
Bebek'te Melisa Tapan ile görüntülenen Turgut Özal, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın torunudur. Babası, Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, annesi ise Ahmet Özal'ın ilk eşi Elvan Özal'dır.
Melisa Tapan Sabancı kimdir, kaç yaşındadır?
Melisa Tapan Sabancı, Sabancı Holding'in kurucularından merhum Sakıp Sabancı'nın torunu, Sevil Sabancı ile Eran Tapan'ın kızıdır. 33 yaşında olan Melisa Tapan, üç yıl önce annesinin yönetim kurulundaki koltuğunu devralarak iş dünyasındaki kariyer basamaklarını hızla tırmanmaktadır.