Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın ilk eşi Elvan Özal'dan oğlu Turgut Özal ile Melisa Tapan Sabancı'yı şimdiye kadar hiç birlikte görmediğimiz için doğrusu benim de içime bir kurt düştü! Sorup soruşturdum kimse net bir şey bilmiyor ama yeni bir aşk diyenler çoğunlukta. Üç vakte kadar aşk mı arkadaşlık mı öğrenip yazacağım"