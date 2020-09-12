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Melisa Şenolsun'un kardeşi de meğer ünlü bir oyuncuymuş! Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun...

Son günler Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Melisa Şenolsun son dönemin en gözde oyuncularından biri. Sosyal medyada da yakından takip edilen 23 yaşındaki Melisa Şenolsun'un ağabeyinin o ünlü oyuncu olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. Bakın Melisa Şenolsun'un ünlü kardeşi kimmiş. İşte başta Melisa Şenolsun olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

12.09.2020 13:15 - Son Güncelleme: 12.09.2020 13:15
Melisa Şenolsun'un kardeşi de meğer ünlü bir oyuncuymuş! Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun...

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un kardeşi de ünlü çıktı. İşte başta Melisa Şenolsun olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Melisa Şenolsun'un kardeşi de meğer ünlü bir oyuncuymuş! Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun...

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Melisa Şenolsun'un kardeşi de meğer ünlü bir oyuncuymuş! Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun...
Melisa Şenolsun'un kardeşi de meğer ünlü bir oyuncuymuş! Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun...

SORAL KARDEŞLER

Yeşil kıyafetli Bensu, diğeri ise Hande ( Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun) Soral... Bensu ile Bedirhan'ın vidoesuna abla Hande'den 'Çok iyi' yorumu geldi.

Melisa Şenolsun'un kardeşi de meğer ünlü bir oyuncuymuş! Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun...

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

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