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Melisa Şenolsun'un kardeşi de meğer ünlü bir oyuncuymuş! Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun...

Son günler Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Melisa Şenolsun son dönemin en gözde oyuncularından biri. Sosyal medyada da yakından takip edilen 23 yaşındaki Melisa Şenolsun'un ağabeyinin o ünlü oyuncu olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. Bakın Melisa Şenolsun'un ünlü kardeşi kimmiş. İşte başta Melisa Şenolsun olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

12.09.2020 13:15 - Son Güncelleme: 12.09.2020 13:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





