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Melisa Şenolsun sevgilisi Umut Evirgen'in evinde... İkilinin aşkı resmen kanıtlandı!

Melisa Şenolsun ile Tuba Büyüküstün'den ayrılan Umut Evirgen'in fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile aşk yaşayan iş adamı Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı. 3 yıllık sevgilisini çabuk unutan Umut Evirgen'in, Melisa Şenolsun ile tatil fotoğrafları ortaya çıktı. 23 yaşındaki Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in aşk iddiaları, ikilinin görüntülenmesi ile netlik kazandı.

09.08.2020 13:40 - Son Güncelleme: 09.08.2020 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





