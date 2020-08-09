Melisa Şenolsun sevgilisi Umut Evirgen'in evinde... İkilinin aşkı resmen kanıtlandı!
Melisa Şenolsun ile Tuba Büyüküstün'den ayrılan Umut Evirgen'in fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile aşk yaşayan iş adamı Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı. 3 yıllık sevgilisini çabuk unutan Umut Evirgen'in, Melisa Şenolsun ile tatil fotoğrafları ortaya çıktı. 23 yaşındaki Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in aşk iddiaları, ikilinin görüntülenmesi ile netlik kazandı.
3 yıllık sevgilisini kısa sürede unutan Umut Evirgen, şimdilerde Atiye dizisinde rol alan genç oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkileri tatil yaparken çekilen fotoğraflarıyla ortaya çıktı. 23 yaşındaki Melisa Şenolsun ile Tuba Büyüküstün'ün eski aşkı Umut Evirgen'in tatilde birlikte çekildiği bu fotoğraflar, ikilinin aşk yaşadığı şeklinde yorumlandı.