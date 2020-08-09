Haberler Galeri Magazin Melisa Şenolsun sevgilisi Umut Evirgen'in evinde... İkilinin aşkı resmen kanıtlandı!

Melisa Şenolsun sevgilisi Umut Evirgen'in evinde... İkilinin aşkı resmen kanıtlandı!

Melisa Şenolsun ile Tuba Büyüküstün'den ayrılan Umut Evirgen'in fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile aşk yaşayan iş adamı Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı. 3 yıllık sevgilisini çabuk unutan Umut Evirgen'in, Melisa Şenolsun ile tatil fotoğrafları ortaya çıktı. 23 yaşındaki Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in aşk iddiaları, ikilinin görüntülenmesi ile netlik kazandı.

09.08.2020 13:40 - Son Güncelleme: 09.08.2020 13:52
Melisa Şenolsun sevgilisi Umut Evirgen'in evinde... İkilinin aşkı resmen kanıtlandı!

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile 3 yıldır aşk yaşayan iş adamı Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı. Büyüküstün'ü hemen unutan Evirgen, güzel oyuncu ile aşk yaşamaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Melisa Şenolsun sevgilisi Umut Evirgen'in evinde... İkilinin aşkı resmen kanıtlandı!

3 yıllık sevgilisini kısa sürede unutan Umut Evirgen, şimdilerde Atiye dizisinde rol alan genç oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkileri tatil yaparken çekilen fotoğraflarıyla ortaya çıktı. 23 yaşındaki Melisa Şenolsun ile Tuba Büyüküstün'ün eski aşkı Umut Evirgen'in tatilde birlikte çekildiği bu fotoğraflar, ikilinin aşk yaşadığı şeklinde yorumlandı.

Melisa Şenolsun sevgilisi Umut Evirgen'in evinde... İkilinin aşkı resmen kanıtlandı!

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen hakkında aşk iddialarının fitilini ateşleyenlerden biri de Umut Evirgen'in Melisa Şenolsun'un paylaşımına yorum yapması oldu.

Melisa Şenolsun sevgilisi Umut Evirgen'in evinde... İkilinin aşkı resmen kanıtlandı!

İşletmeci Umut Evirgen, yeni sevgilisi Melisa Şenolsun ile evinin yakınlarında objektiflere takıldı. Evirgen'e ait arabada objektiflere yansıyan ikili, utangaç tavırlar sergiledi.

Melisa Şenolsun sevgilisi Umut Evirgen'in evinde... İkilinin aşkı resmen kanıtlandı!

Aracın camını açarak muhabirlere selam veren Evirgen, "Arkadaşlar başka zaman konuşalım, burası evimin önü. Hepinize teşekkür ederiz, biz iyiyiz" diyerek eve girdiler.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ahmet Kural'dan sürpriz sonlu spor videosu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik karın kaslarıyla dikkat çekti
Ahmet Kural'dan sürpriz sonlu spor videosu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik karın kaslarıyla dikkat çekti