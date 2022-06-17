Melisa Şenolsun göğüs ucunu sansürlediği paylaşımıyla olay olmuştu! Eski sevgilileri bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı meğer Serenay'ın...
Melisa Şenolsun göğüs ucunu sansürlediği paylaşımıyla olay olmuştu... Eski sevgilileri bakın kim çıktı, görenler şaştı kaldı. Şenolsun, transparan tercih ettiği sütyeniyle gömleğinin düğmelerini açarak poz verdi. Deniz kenarında peş peşe pozlar veren oyuncu, bir karede görünen göğüs ucunu siyah kalp emojisi ile kapattı. 25 yaşındaki Melisa Şenolsun'un Instagram fotoğrafını görenler, ünlü oyuncunun eski sevgililerini de merak etti. Bakın o isimler kimler...
17.06.2022 15:11 - Son Güncelleme: 17.06.2022 15:18
MELİSA ŞENOLSUN VE ESKİ AŞLARI
Melisa Şenolsun göğüs ucunu sansürlediği paylaşımıyla olay olmuştu! Eski sevgilileri bakın kim çıktı, görenler şaştı kaldı.
25 yaşındaki Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve kıyafet tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.