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Haberler Magazin Melisa Şenolsun göğüs ucunu sansürlediği paylaşımıyla olay olmuştu! Eski sevgilileri bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı meğer Serenay'ın...

Melisa Şenolsun göğüs ucunu sansürlediği paylaşımıyla olay olmuştu! Eski sevgilileri bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı meğer Serenay'ın...

Melisa Şenolsun göğüs ucunu sansürlediği paylaşımıyla olay olmuştu... Eski sevgilileri bakın kim çıktı, görenler şaştı kaldı. Şenolsun, transparan tercih ettiği sütyeniyle gömleğinin düğmelerini açarak poz verdi. Deniz kenarında peş peşe pozlar veren oyuncu, bir karede görünen göğüs ucunu siyah kalp emojisi ile kapattı. 25 yaşındaki Melisa Şenolsun'un Instagram fotoğrafını görenler, ünlü oyuncunun eski sevgililerini de merak etti. Bakın o isimler kimler...

17.06.2022 15:11 - Son Güncelleme: 17.06.2022 15:18
Melisa Şenolsun göğüs ucunu sansürlediği paylaşımıyla olay olmuştu! Eski sevgilileri bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı meğer Serenay’ın...

MELİSA ŞENOLSUN VE ESKİ AŞLARI

Melisa Şenolsun göğüs ucunu sansürlediği paylaşımıyla olay olmuştu! Eski sevgilileri bakın kim çıktı, görenler şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Melisa Şenolsun göğüs ucunu sansürlediği paylaşımıyla olay olmuştu! Eski sevgilileri bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı meğer Serenay’ın...

25 yaşındaki Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve kıyafet tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Melisa Şenolsun göğüs ucunu sansürlediği paylaşımıyla olay olmuştu! Eski sevgilileri bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı meğer Serenay’ın...

Bu zamana kadar katıldığı törenlerdeki dekolteli kıyafetleriyle çok konuşulan oyuncu, son olarak transparan bir sütyen tercih etti.

Melisa Şenolsun göğüs ucunu sansürlediği paylaşımıyla olay olmuştu! Eski sevgilileri bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı meğer Serenay’ın...

Deniz kenarında peş peşe pozlar veren oyuncu, bir karede frikik vermemek için göğüs ucunu siyah kalp emojisi ile kapattı.

Melisa Şenolsun göğüs ucunu sansürlediği paylaşımıyla olay olmuştu! Eski sevgilileri bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı meğer Serenay’ın...

Paylaştığı karelerin ardından Melisa Şenolsun'un eski sevgilileri merak konusu oldu.

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