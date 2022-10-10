Melisa Şenolsun göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sütyensiz pozlarına sosyal medyadan tepki yağdı “Hiç giymeseydin niye zahmet ettin”
Son olarak Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde boy gösteren Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı. Göbeğine kadar uzanan dekoltesiyle boy gösteren Şenolsun'un paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken paylaşıma "Hiç giymeseydin niye zahmet ettin" yorumu yapıldı. İşte Melisa Şenolsun'un o paylaşımı...
10.10.2022 19:04 - Son Güncelleme: 10.10.2022 19:04
Kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar ile başlayan Melisa Şenolsun, ardından Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda rol aldı.