Melisa Şenolsun bikiniyi giydi sere serpe uzandı kimse de umrunda olmadı! Sezon açılışı böyle olur dedi yapacağını yaptı
Son olarak final yapan Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterine hayat veren 25 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Şenolsun, tatil sezonunu açtı, bikinili pozuyla duyurdu. Umut Evirgen'den ayrıldıktan sonra özel hayatı magazin gündeminde sakinliğini koruyan Melisa Şenolsun'un deniz yatağı üzerindeki sere serpe bikinili pozu kısa sürede elen ele yayıldı. İşte Melisa Şenolsun başta olmak üzere ünlülerin tatil pozları...
27.05.2022 11:39 - Son Güncelleme: 27.05.2022 11:39
Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun tatil sezonunu açtı. Sosyal medyadan bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncu deniz yatağında sere serpe uzanıp güneşin ve denizin tadını çıkardı. Melisa Şenolsun'un pozlarını görenler "Su gibisin" yorumları yaptı.
İŞTE ŞENOLSUN'UN O POZLARI
Melisa Şenolsun'un fit vücudunu gören takipçileri "Çok güzelsin", "Su gibisin" yorumları yaptı.