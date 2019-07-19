Melisa Şenolsun'dan nefes kesen anlar! Deniz üstünde şov yaptı!

Melisa Şenolsun Fethiye'de yapılan reklam çekiminde adeta nefes kesti. Başarılı oyuncu, Flyboard'dan Jet-ski'ye kadar birbirinden eğlenceli yaz sporlarını denedi, plajda dans etti. Güzelliğiyle büyüleyen Melisa Şenolsun bu halleriyle sporcu kişiliğini de gözler önüne serdi. Sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi olan genç oyuncu sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte 22 yaşındaki Melisa Şenolsun'un o anları...

19.07.2019 17:53 - Son Güncelleme: 19.07.2019 17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





