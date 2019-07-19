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Melisa Şenolsun'dan nefes kesen anlar! Deniz üstünde şov yaptı!

Melisa Şenolsun Fethiye'de yapılan reklam çekiminde adeta nefes kesti. Başarılı oyuncu, Flyboard'dan Jet-ski'ye kadar birbirinden eğlenceli yaz sporlarını denedi, plajda dans etti. Güzelliğiyle büyüleyen Melisa Şenolsun bu halleriyle sporcu kişiliğini de gözler önüne serdi. Sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi olan genç oyuncu sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte 22 yaşındaki Melisa Şenolsun'un o anları...

19.07.2019 17:53 - Son Güncelleme: 19.07.2019 17:53
Melisa Şenolsnu'ndan nefes kesen anlar!

Melisa Şenolsun Fethiye'de yapılan reklam çekiminde adeta nefes kesti. Başarılı oyuncu, flyboard'dan Jet-ski'ye kadar birbirinden eğlenceli yaz sporlarını denedi, plajda dans etti. Güzelliğiyle büyüleyen Melisa Şenolsun bu halleriyle sporcu kişiliğini de gözler önüne serdi. Sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi olan genç oyuncu sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte 22 yaşındaki Melisa Şenolsun'un o anları...

Melisa Şenolsnu'ndan nefes kesen anlar!

DUA LİPA

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, arkadaşı Nathalie Ballout ile spor salonunda çekilen karesini sosyal medyadan yayınlandı.

Melisa Şenolsnu'ndan nefes kesen anlar!

GİZEM KARACA

Melisa Şenolsnu'ndan nefes kesen anlar!

MÜJDE UZMAN

Müjde Uzman, spor yaparken çekilen karesini sosyal medyadan paylaştı. Uzman altına ise şu notu düştü: "Akıl sağlığı korumak için birebir"

Melisa Şenolsnu'ndan nefes kesen anlar!

SEDEF AVCI VE KIVANÇ KASABALI

'Sabah sporu tamamdır'

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