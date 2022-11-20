Melisa Döngel’in son hali sosyal medyaya bomba gibi düştü! Değişimi takipçilerini ikiye böldü! Gören tanımakta zorlandı
Değişimi takipçilerini ikiye böldü! Gören tanımakta zorlandı! Yeni projesi için imaj tazeleyen ünlü oyuncu Melisa Döngel'in son hali sosyal medyaya bomba gibi değişti. Sarı saçlarına veda eden oyuncunun yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü. Öte yandan "Bir saç bir insanı bu kadar değiştirir mi?" sorusunu yönelten bazı sosyal medya kullanıcıları, Döngel'i tanımakta zorlandı. İşte Melisa Döngel'in son hali...
20.11.2022 22:56 - Son Güncelleme: 20.11.2022 23:05