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Haberler Magazin Melisa Döngel’in son hali sosyal medyaya bomba gibi düştü! Değişimi takipçilerini ikiye böldü! Gören tanımakta zorlandı

Melisa Döngel’in son hali sosyal medyaya bomba gibi düştü! Değişimi takipçilerini ikiye böldü! Gören tanımakta zorlandı

Değişimi takipçilerini ikiye böldü! Gören tanımakta zorlandı! Yeni projesi için imaj tazeleyen ünlü oyuncu Melisa Döngel'in son hali sosyal medyaya bomba gibi değişti. Sarı saçlarına veda eden oyuncunun yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü. Öte yandan "Bir saç bir insanı bu kadar değiştirir mi?" sorusunu yönelten bazı sosyal medya kullanıcıları, Döngel'i tanımakta zorlandı. İşte Melisa Döngel'in son hali...

takvim.com.tr
20.11.2022 22:56 - Son Güncelleme: 20.11.2022 23:05
Melisa Döngel’in son hali sosyal medyaya bomba gibi düştü! Değişimi takipçilerini ikiye böldü! Gören tanımakta zorlandı

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Melisa SDöngel, bu kez yeni imajıyla konuşuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Melisa Döngel’in son hali sosyal medyaya bomba gibi düştü! Değişimi takipçilerini ikiye böldü! Gören tanımakta zorlandı

Yeni projesi için imaj tazeleyen ünlü oyuncu, son halini sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Melisa Döngel’in son hali sosyal medyaya bomba gibi düştü! Değişimi takipçilerini ikiye böldü! Gören tanımakta zorlandı

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Döngel'i beğenirken bir kısmı sarı saçın oyuncuya daha çok yakıştığını vurguladı.

Melisa Döngel’in son hali sosyal medyaya bomba gibi düştü! Değişimi takipçilerini ikiye böldü! Gören tanımakta zorlandı

Öte yandan "Bir saç bir insanı bu kadar değiştirir mi?" sorusunu yönelten bazı sosyal medya kullanıcıları, Döngel'i tanımakta zorlandı.

Melisa Döngel’in son hali sosyal medyaya bomba gibi düştü! Değişimi takipçilerini ikiye böldü! Gören tanımakta zorlandı

İşte Melisa Döngel başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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